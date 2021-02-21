مشروع قانون لتسجيل الآثار بالمنظمة الدولية لحماية الملكية الفكرية .. نواب: استغلال قيمتها سيدر دخلا عظيما.. ومطالب بحصر القطع الأثرية المفقودة

برلمانية : هناك يقظة أمنية علي عمليات تهريب الآثار ونطالب بتسجيل مليكتها دوليا

نائب بـ الشيوخ : حماية الآثار ضمن إهتمامات الرئيس ونسعي للاستفادة القصوي منها

برلمانية تطالب بإجراء مفاوضات دولية لإسترجاع الأثار المصرية المفقودة





أعلن الدكتور أيمن محسب عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تقدمه بمشروع قانون جديد تحت عنوان " تسجيل واستغلال الآثار المصرية فى الداخل والخارج"، لافتا إلى أن الهدف الرئيسي من المشروع هو تسجيل الحكومة المصرية لجميع الآثار المصرية فى منظمة الـw i p o وهى المنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية ومن ثم تحصل مصر على عائد بالمليارات نظير الآثار المصرية الموجودة فى دول أخرى نتيجة استغلالها.





ولاقي مشروع القانون تأييدا كبيرا من نواب البرلمان والشيوخ، مشيدين بجهود الدولة في حماية الأثار وذلك وفق توجيهات الرئيس السيسي ، كما طالبوا بإجراء مفاوضات دولية لإسترداد القطع الأثرية المتهربة









وقالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام والأثار، إن الدولة فقدت قطع أثرية ثمينة نتيجة التهريب في عهد الحكومات السابقة هذا وبخلاف الأثار التي تم إعطائها تحت بند الهداية وعلي سبيل المثال بأيام حكم محمد علي وهداياه لدولة فرنسا.









وطالبت " سلامة" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بإجراء مفاوضات مع الدول التي تملك في متاحفها أثار مصرية وصلت إليها بطرق غير مشروعة ومستحقة، لافتة إلي أن هذه القضية تقع بأولويات مجلس النواب ككل ولجنة الإعلام والأثار بشكل خاص وذلك لإسترجاع الدولة لحقوقها المسلوبة.









وأيدت عضو مجلس النواب، مشروع قانون بشأن تسجيل الأثار المصرية في المنظمة الدولية لحماية الملكية الفكرية، مؤكدة أن ذلك سيسهم في إستغلالها الأستغلال الأمثل مما يدر أموالا طائلة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة وذلك عن طريق رصد مشكلات كل قطاع وتحويلها لمصدر دخل تنموي.









من جانبها أيدت النائبة نشوي الديب عضو لجنة الإعلام والأثار بالبرلمان، مشروع قانون مقدم بشأن تسجيل الآثار المصرية فى المنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية، معقبة " ده أمر حتمي وندعم أي خطوة هدفها حماية ممتلكاتنا الأثرية" وتحديدا بعد كم الإنجازات التي تجريها الدولة في مجال الأثار وأبرزها إنشاء المتحف المصري الكبير.









وأضافت " الديب" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك جهود كثيفة من قبل الحكومة ومجلس النواب في حماية الأثار وإحباط محاولات التهريب والتنقيب، حيث تم تغليظ عقوبات هذه الجرائم، فضلا عن وجود يقظة أمنية شديدة حول تداول الأثار.









وناشدت عضو مجلس النواب، وزارة السياحة والأثار بضرورة عقد مباحثات بشأن إسترجاع القطع الأثرية التي تم تهريبها وكيفية الإستفادة منها مما يصب في الصالح العام للدولة.









وفي سياق متصل قال النائب أبوسريع امام عضو مجلس الشيوخ، إنه هناك عدة دول تعيش وتنعم علي حساب ثروات وخيرات الدولة وتعد الأثار المصرية المتواجدة بمتاحف الدول الغربية من أولويات القيادة السياسية ولا سيما بعد الأهتمام الكبير الذي شهدته منظومة الأثار في عهد الرئيس السيسي الذي وجه بحسن إستغلالها والحفاظ عليها.









وناشد " أبوسريع" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بضرورة تشكيل لجنة معنية بحصر القطع الأثرية المفقودة وتتبع مكانها الحالي ومن ثم إجراء مفوضات دولية تجدي بالنفع من ناحية عودة مستحقات مصر من أثارها بالخارج والتي لا تحصل الدولة منها علي أي ربح مادي يدعم إيرادات الدولة.









وأضاف عضو مجلس الشيوخ:" أثارنا بتتعرض في متاحف عالمية ومبنستفادش بأي قيمة منها"، لذا يستوجب علينا وضع إستراتيجية تهدف إلي الحفاظ علي ملكيتها وذلك من خلال إعطاء كل قطعة أثرية رقم تسجيلي يوضع عليها "أي قاعدة بيانات بأرقام مسجلة".









وتابع النائب، كما تعد خطوة عمل مشروع قانون بشأن تسجيل تلك الأثار في منظمة دولية ستعود بفائدة عظيمة وتحدث حوكمة في قطاع الأثار مما يؤدي إلي حصول مقابل مادي نتيجة إستغلالها وعرضها بالمتاحف العالمية والدولية.





وفي هذا الإطار قال " محسب "، إن المشروع الجديد يدر دخلا للدولة المصرية يقدر بما يزيد عن 500 مليار دولار، لافتا إلى أن الآثار المصرية منتشرة فى كثير من دول العالم وقد لا نستطيع إعادتها لمصر مرة أخرى لكن يمكننا الحصول على مقابل نتيجة استغلال هذه الدول للآثار المصرية، لافتا إلى أن المشروع الجديد يجيز للحكومة تسجيل آثار توت عنخ آمون ونفرتيتى وأبو الهول وكل مجسم فرعونى صغر حجمه أو كبر ومن ثم لا تستطيع أى دولة استغلال هذه الآثار إلا بالعودة لمصر حال تسجيل كل هذه القطع.









وأضاف عضو مجلس النواب ، أنه على سبيل المثال قامت ألمانيا بتسجيل علامة مرسيدس داخل منظمة w i p o ، ومن ثم لا تستطيع أى دولة ان تستغل العلامة التجارية بدون العودة لألمانيا والتى تحصل على عائد مباشر نتيجة استغلال علامتها التجارية ، وفى حال نجحت مصر فى تسجيل آثارها التاريخية ستحصل الدولة على عائد مالى ضخم نتيجة وجود كثير من الآثار المصرية فى الخارج.









وأوضح " محسب " ، أنه سيعقد اجتماعا مهما مع الدكتور خالد العنانى ،وزير الآثار والسياحة لعرض مشروع القانون الجديد عليه حتى تتحرك الحكومة المصرية على الفور وتقوم ببدء إجراءات تسجيل الآثار المصرية فى المنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية، مما يساعد كثيرا فى الحفاظ على ملكية الآثار المصرية من ناحية ، ومن ناحية أخرى تحقيق عائد مالى مناسب نتيجة استغلالها من قبل أى دولة أخرى.







