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رياضة

توتنهام في ضيافة وست هام يونايتد بالدوري الإنجليزي

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:47 ص
وست هام ضد توتنهام
وست هام ضد توتنهام
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إسراء أشرف
يحل فريق توتنهام هوتسبير ضيفا على نظيره وست هام يونايتد، اليوم، الأحد، في تمام الثانية ظهرًا، باستاد لندن الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل توتنهام المركز التاسع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 36 نقطة، متأخرا بفارق 6 نقاط عن وست هام الذي يحتل المركز السادس برصيد 42 نقطة.

ويسعى توتنهام لاستعادة توازنه مجددا في البريميرليج، والاقتراب من المربع الذهبي، بعد السقوط أمام مانشستر سيتي في الجولة الماضية، بنتيجة 3-0.

في المقابل حقق وست هام نتائج جيدة تحت قيادة ديفيد مويس، هذا الموسم، وأنعش حظوظه، بعد أن كان يكافح لتجنب الهبوط الموسم الماضي، ليتحول إلى منافس قوي على اللعب في أوروبا الموسم المقبل.

وسيدخل وست هام المباراة، منتشيا بفوزه في 6 من آخر 8 مباريات خاضها في الدوري، ليتقدم للمركز الخامس بعد 24 مباراة.

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