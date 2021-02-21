مئوية فارس الثقافة.. ابنة ثروت عكاشة تعلق على احتفالية الأوبرا بوالدها.. شاهد

قالت نورا ابنة الراحل ثروت عكاشة، إنها سعيدة بوجودها فى دار الأوبرا المصرية بمناسبة مئوية والدها الراحل الذي يعد ايقونة مصر الثقافية.





ووجهت نورا ثروت عكاشة، خلال حوارها ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، الشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وإدارة الأوبرا على هذه الاحتفالية التاريخية التى ستظل ذكرى على مر السنين.





وكانت قد أطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فعاليات الاحتفالات بمئوية الدكتور ثروت عكاشة أحد أهم رواد الثقافة المصرية ووزيرها الأسبق، والتي تتواصل طوال العام الجارى، واستهلت بحفل لأوركسترا القاهرة السيمفونى اقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر رئيس.





قالت إيناس عبد الدايم إن الراحل الدكتور ثروت عكاشة فارس الثقافة يمثل وجها جميلا لمصر وعبقرية خالدة اعادت صياغة وجدان المصريين باعتباره أحد أهم رواد الثقافة في العصر الحديث والذى ستظل انجازاته علامات مضيئة فى تاريخ الابداع، فهو من ادرك بعمق أهمية الابداع في استكمال بناء الحضارة فحرص على تأسيس كثير من الهيئات التنويرية مثل المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب ( المجلس الأعلى للثقافة حاليا) ، الهيئة العامة للكتاب، دار الكتب والوثائق القومية، أكاديمية الفنون بمعاهدها الفنية المتخصصة، وأسس أوركسترا القاهرة السيمفوني وفرق الموسيقي العربية، السيرك القومي ومسرح العرائس، كما أنشأ قاعة سيد درويش ، ووجه اهتمامه للآثار المصرية حيث وضع الأساس لمجموعة متاحف هي من أعظم المتاحف للآن، كما بدأ تقديم عروض الصوت والضوء وكان له دور وطني بارز من خلال إقناع المؤسسات الدولية في العمل على إنقاذ معبدي فيلة وأبوسمبل والآثار المصرية في النوبة حفاظًا عليها من الضياع أثناء بناء السد العالي.



