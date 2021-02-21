وضع له السم في الجاتوه.. التصريح بدفن جثة شاب قتله صديقه في الإسماعيلية

أمرت نيابة الإسماعيلية بدفن جثمان شاب قُتل علي يد صديقه بالإسماعيلية أول أمس الجمعة "مسومًا" بعد خلاف بينهما علي 500 جنيه.





واستمعت نيابة ثان وثالث الإسماعيلية برئاسة شريف معتز إلى أقوال المتهم بارتكاب الواقعة "زميل المجني" في العمل وشاهد الواقعة عامل في إحدى المقاهي.





وكشفت التحقيقات أن الجاني استدعى المجني عليه علي أحد المقاهي لسداد مبلغ 500 جنيه اقترضهم منه، إلا أنه قرر التخلص منه فوضع له السم داخل قطعة "جاتوه" وقدمها له.





وبحسب المصادر فإن الجاني توجه بزميله إلي المستشفى فور ظهور الأعراض عليه، وتركه في المستشفى وفر هاربًا بعدما ألقي كمية السم المتبقية في حمام المستشفى.





وكان قد تلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا يفيد مصرع سامي.م.س 30 سنة داخل مستشفى الصدر بالإسماعيلية "عامل" في شركة للملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار إثر تناوله قطعة جاتوه.





وبتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء رشاد الغمراوي مدير مباحث الإسماعيلية والعميد خالد حبيب رئيس مباحث المديرية توصلت التحريات إلي أن خلافا بين المجني عليه وأحد أصدقائه دفعه إلي وضع السم له قطع من الجاتوه وقدمها له.





وتوصل فريق من البحث الجنائي برئاسة المقدم محمد سكر رئيس مباحث قسم ثالث توصلت لهوية الجاني وتبين أنه زميل للمجني عليه في العمل بإحدي شركات الاستثمار وتمكنت حملة مكبرة بمشاركة النقباء مروان منصور وأحمد المراكبي ومحمد النجار من القبض علي المتهم بعد محاولة اختبائه.