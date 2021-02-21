هالة زايد أمام صحة النواب اليوم .. ومناقشات تفصيلية لبيانها تحت القبة

تناقش لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف حاتم، اليوم الأحد، بيان الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، الذي تم إلقاؤه أمام مجلس النواب، في ضوء مواصلة المجلس لدوره الرقابي علي حكومة المهندس مصطفى مدبولي، بعد رصد عدد من الملاحظات والتقصير علي أداء الحكومة مع انطلاق الفصل التشريعي الثاني.





كانت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، قالت أمام مجلس النواب إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لوضع حلولا لمواجهة التحديات، التي تواجه المنظومة الصحية على مدار عقود مضت، وأنه أصبح لمصر اكتفاء ذاتي من الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال والطعوم وألبان الأطفال، موضحة أن مصر تتمتع باكتفاء ذاتي بنسبة 100٪ من الأنسولين بكل أنواعه، و60٪ من أدوية الأورام، من خلال التصنيع المحلي، بالإضافة إلى الاكتفاء من الطعوم التي كانت بها أزمة عالمية، وتمّ حلها على الصعيد المحلي، كما أكدت أهمية الدور الرقابي على المستشفيات والمعامل لمتابعة استغلال تلك الأدوية والمستلزمات المتوفرة والتغلب على وجود أي أزمات.



