صحة الشرقية: تطعيم 1058 من الأطقم الطبية بلقاح كورونا

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واستمرارا لجهود الفرق الطبية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، في مجابهة أزمة كورونا، قامت اللجنة المشكلة من مديرية الصحة، والفرق الطبية من الأطباء والتمريض ومدخلي البيانات بالمديرية بتطعيم ٩٦ طبيبا من الفرق الطبية بجامعة الزقازيق بلقاح فيروس كورونا كوفيد ١٩، ليصل إجمالي من تم تطعيمهم بالجامعة حتي الآن إلى ٥٠٠ طبيب، وهم من تم تسجيلهم على موقع التسجيل الإلكتروني للوزارة والخاص بتطعيم الفرق الطبية علي مستوي الجمهورية، بعد التأكد من قياس العلامات الحيوية للفرق الطبية بالجامعة قبل التطعيم.





وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن إجمالي الفرق الطبية التي تم تطعيمها بلقاح كورونا، بأقسام العزل بمستشفيات فاقوس النموذجي، وحميات فاقوس، وحميات الزقازيق، والصدر، بلغ ٥٥٨ فردا من كتائب الجيش الأبيض، ليصل بذلك من تم تطعيمهم بمستشفيات العزل بالمحافظة ١٠٥٨ من الكوادر الطبية، هذا بالإضافة إلى تطعيم ٤٠٦ أفراد بمستشفي فاقوس النموذجي، حتى الآن بالجرعة الثانية من لقاح كورونا، بعد التأكد من قياس العلامات الحيوية للفرق الطبية قبل التطعيم.





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وعلى جانب آخر فقد أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في إطار خطة الدولة والجهود المبذولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تم تلقي الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، بمستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، بعد مرور ٢١ يوما على تلقي الجرعة الأولى بمستشفى فاقوس النموذجي، وحصول ٤٠٦ من الفرق الطبية بعزل فاقوس علي الجرعة الثانية من لقاح كورونا كوفيد ١٩.





جاء ذلك أثناء زيارته لمستشفي الصدر، لمتابعة إنتظام سير العمل، وأعمال التطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية التي تتم بالمستشفى، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة لتطوير مستشفيات الصدر والحميات علي مستوي الجمهورية، وتفقد وكيل الوزارة الأقسام المختلفة، ومطبخ المستشفى، وقام بالتأكد من جودة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضي والعاملين، ووجه بتوفير مطعم لتقديم الوجبات الغذائية للعاملين، وتوفير قاعة للاجتماعات بالمستشفي، موجهًا مقاول المشروع بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية، لدخولها الخدمة، وتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمواطنين بالمحافظة.