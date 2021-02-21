سفير الفلبين يزور دمياط الثلاثاء المقبل





ودعت الغرفة التجارية بدمياط ، أصحاب السجلات التجارية من التجار والصناع لحضور زيارة سفير الفليبن بالقاهرة واجتماعه مع قيادات الغرفة التجارية بدمياط.









وقال محمد الزينى رئيس الغرفة التجارية بدمياط ، أن زيارة سفير دولة الفلبين تحدد لها يوم الثلاثاء 23 المقبل في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا بقاعة المؤتمرات الكبرى بالدور الثاني بمقر الغرفة التجارية وذلك لبحث أوجه التعاون المختلفة بين الجانبين فى المجالات الصناعية والتجارية وخاصة مجالات صناعة الأثاث الدمياطى.





وأشار الزينى، إلى أن هذه الدعوات تأتى فى إطار حرص الغرفة التجارية على فتح أسواق خارجية إتاحة الفرصة الصناع والتجار من أعضاء الغرفة للتواصل مع مختلف الدول وفتح أسواق ومجالات جديدة للتجار.





وأوضح ، أن التجار سيتفيدون من التعاون بين الجانب المصري والجانب الفليبنى في كثير من المجالات الصناعية والتجارية.





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أعلنت الغرفة التجارية بدمياط، عن زيارة سفير دولة الفلبين بالقاهرة إلى محافظة دمياط ، الثلاثاء المقبل، لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات في مجالات التجارة والإستثمار والثقافة.