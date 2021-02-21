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اقتصاد

99.15.. ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال ديسمبر

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:02 ص
الجـهاز المركـزي
الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء
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آية الجارحي
أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء اليـــوم، الأحد الموافق 21 / 2/ 2021، البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر ديسمبر 2020. 


وبحسب بيان، اليوم الأحد، تولى الجهاز تحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013).


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وبلغ الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية والاستخـراجية (بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية) 99.15 خلال شهر ديسمبر 2020 (أولـي) مقابل 97.23 خلال شهر نوفمبر 2020 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 2٪.


الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا:
وبلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 121.76 خلال شهر ديسمبر 2020 مقارنة بشهر نوفمبر 2020، حيث بلغ 118.44 بارتفــاع قدره 2.8 % وذلك بسبب زيادة الطلب على الدواء والمنظفات الصناعية والمطهرات نظرا لتداعيات جائحة كورونا.


وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة منتجات المعادن اللافلزية (طوب وزجاج وأسمنت) 89.26 خلال شهر ديسمبر 2020 مقارنة بشهر نوفمبر 2020، حيث بلغ 83.67 بارتفاع قدره 6.7٪ وذلك بسبب زيادة الطلب على مواد البناء.


الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا:
بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المشروبات 101.62خلال شهر ديسمبر 2020 مقارنة بشهر نوفمبر 2020، حيث بلغ 104.38 بانخفاض قدره 2.6٪ وذلك بسبب انخفاض الطلب مع تواجد موسم الشتاء.


وبلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة الملابس الجاهزة 82.41 خلال شهر ديسمبر 2020 مقارنة بشهر نوفمبر 2020، حيث بلغ 85.51 بنسبة انخفاض قدرها 3.6%، وذلك بسبب وجود نقص في عقود التوريد.

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