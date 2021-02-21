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رياضة

انهيار فرقة صلاح.. أرقام كارثية لـ ليفربول بعد السقوط أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:30 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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عمرو الحلوانى

تلقى فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، ضربة موجعة جديدة بعد الخسارة أمس أمام إيفرتون بهدفين دون رد في المباراة التى أقيمت بينهما بملعب الأنفيلد "معقل ليفربول" فى الجولة الـ 24 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.


أحرز ريتشارليسون فى الدقيقة الثالثة من عمر المباراة هدف فريقه إيفرتون الأول فى شباك ليفربول وأضاف جيلفي سيجوردسون الهدف الثانى من ركلة جزاء فى الدقيقة 83 من عمر المباراة.


وظهر فريق ليفربول بمستوى متواضع للغاية ليواصل عروضه السيئة فى الفترة الأخيرة ويتلقى الهزيمة الرابعة على التوالى بمسابقة البريميرليج.


ودخل لاعبو ليفربول فى حالة كبيرة من الحزن بسبب مواصلة العروض السيئة بالمسابقة والهزيمة أمام إيفرتون واتساع فارق النقاط مع المان سيى المتصدر وهو الأمر الذى يصعب تعويضه خلال الجولات المقبلة من البريميرليج.


بهذه النتيجة، يحتل ليفربول المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما تجمد رصيده عند 40 نقطة بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتى الذى ينفرد بالصدارة، فيما يحل إيفرتون في المركز السابع برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف فقط خلف الريدز ولديه مباراة مؤجلة.


وفى هذا السياق، حافظ محمد صلاح على صدارته لقائمة هدافى الدوري الإنجليزي هذا الموسم حيث يأتي في الصدارة برصيد 17 هدفا، متفوقًا على برونو فيرنانديز، نجم مانشستر يونايتد، صاحب الوصافة بفارق 3 أهداف، فيما يأتي ثالثا كل من الكوري الجنوبي هيونج مين سون، هارى كين، ودومينيك كالفيرت-لوين، مهاجم إيفرتون، برصيد 13 هدفًا لكل منهم.


وبعد هزيمة ليفربول أمام إيفرتون، نكشف عددا من الأرقام السيئة لفريق الريدز تكشف الانهيار الكبير الذى يتعرض له الفريق خلال الفترة الحالية فيما هو تالى:


تلقى ليفربول 4 مباريات متتالية على ملعبه بالدوري للأول مرة منذ أكثر من 97 عاما، حينما خسر 4 لقاءات في ديسمبر لعام 1923.


أصبح ليفربول  أول فريق حامل للقب الدوري يخسر 4 مباريات متتالية على ملعبه، بعد إيفرتون الذي خسر 4 مباريات متتالية على ملعبه موسم 1928-1929.

 

يعد فوز إيفرتون على ليفربول هو الأول على ملعب أنفيلد للمرة الأولى في بطولة الدوري الإنجليزي منذ سبتمبر لعام 1999، منهيًا سلسلة من عدم الانتصار استمرت لـ 20 مباراة.


أنهى إيفرتون سلسلة من عدم الفوز على ليفربول استمرت لـ 24 مباراة في مختلف المسابقات، حيث خسر  11 مباراة سابقة وتعادل في 12.


ليفربول لم يحرز أى هدف فى ملعبه الأنفيلد منذ أكثر من 500 دقيقة وهو رقم سلبي للغاية لما يمتلك من مقومات قوية فى الخط الهجومى بتواجد كلا من ساديو مانى ومحمد صلاح وفيرمنيو.

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