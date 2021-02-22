برلمانية: سنركز على قضايا الدول الأفريقية وكيفية دعمهم فى ظل جائحة كورونا

قالت النائبة مى مازن ، عضو لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان أن لجنة الشئون الأفريقية وضعت خطة عمل ستركز على بدء العمل عليها خلال الفترة القادمة.





وأشارت مازن فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أهم قضية ستضعها اللجنة على أولوياتها هى قضايا الدول الأفريقية وكيفية دعمهم ومساندتهم خلال الفترة القادمة ، بإعتبار أن مصر هى أكبر دولة أفريقية وحاضنة لدول القارة السمراء.





وأكدت عضو لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان أن لجنة الشئون الأفريقية ستبحث خلال الفترة القادمة كيفية دعم دول القارة الأفريقية فى ظل جائحة كورونا المنتشرة فى العالم من خلال كافة وسائل الدعم التى يمكننا تقديمها لهم.