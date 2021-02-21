بعد معاناته مع المرض .. زراعة كلى لشاب على نفقة متطوعين في بئر العبد

عانى الشاب أحمد فراج سليمان 23 عامًا من قرية عمورية مركز بئر العبد، محافظة شمال سيناء، من الام الكلي طويلا وعمل غسيل الكلى 3 مرات في الأسبوع لأكثر من عامين، وبعد تردده على المستشفى، أكدت التقارير الطبية الصادر عن الطبيب المعالج، أنه يحتاج إلى زراعة كلية على الفور لتأخر حالته الصحية، ولأن أسرته فقيرة لا تقدر على تكلفة العملية، والتي تصل تكلفتها إلى نحو400الف جنيها والأسرة لا تمتلك هذا المبلغ، لذا فقد ناشدت الأسرة شباب المنطقة المحيطين بها للوقوف إلى جانبهم والسعي نحو إيجاد طريقه لإجراء عملية زراعة الكلى لابنهم من أجل إنقاذ حياتهم.





لذا فقد تبنى عدد من الشباب بقريته وفي مدينة بئر العبد وأطلقوا مبادرة خيرية في أول شهر يناير من العام الحالي، من أحل جمع التبرعات قيمة تكلفة العملية الجراحية لزراعة الكلى في إحدى المستشفيات بالقاهرة، وقد نجحت المبادرة في جمع المبلغ خلال أسابيع معدودة لإنقاذ حياة الشاب، حيث تم الحجز في المستشفى بعد تحديد ميعاد العملية بالتنسيق مع الطبيب المعالج.





وكان متطوعون من شباب مركز بئر العبد بشمال سيناء، قد أطلقوا في يناير الماضي حملة للتبرع من أجل إنقاذ حياة الشاب علي صفحات التواصل الاجتماعي وفي المساجد ودواوين المجالس البدوية، من أجل جمع مبلغ 400 ألف جنيه قيمة إجراء عملية زراعة الكلى واستكمال فترة العلاج داخل المستشفى.





وتم إجراء عملية زراعة الكلية للشاب أحمد فراج بنجاح وحالته الصحية الآن مستقرة، حيث يتابع مرحلة العلاج داخل المستشفى بالقاهرة مع الطبيب المعالج، وقد قدمت أسرة الشاب الشكر لكل من ساهم في هذا العمل الخيري ماديا أو معنويا أو بالدعاء له بالشفاء.





وقال والد الشاب أحمد فراج سالمان، أن نجله الذي أجري عملية عاجلة لزراعة كلى، من أبناء قرية عمورية بمركز بئر العبد، شمال سيناء ويبلغ عمره 23 سنة، وهو متزوج أب لطفلة عمرها 5 شهور.





وأضاف أنه فور علم الأهالي بمعاناة نجله سارعوا بفتح صندوق تبرع بأحدث المحالّ التجارية في مدينة بئر العبد، وصندوق آخر في قرية 30 يونيو غرب المدينة لتبرع أهالي القرى من أجل تجميع المبلغ المطلوب، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتخيل كل هذا الاهتمام من الأهالي وأهل الخير.





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