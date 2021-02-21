مركز مصر للدراسات الاقتصادية يقدم روشتة متكاملة للحد من النمو السكاني.. فيديو

قال الدكتور مصطفى أبو خير ، مدير مركز مصر للدراسات الإقتصادية ، إن مشكلة النمو السكاني ، تكمن في عدم وجود استراتيجية موحدة للحد منها ، وعدم اكتمال المشروعات تباعا مع حدوث تغيير في الحكومة ، أو الحقائب الوزارية .





وأضاف الدكتور مصطفى أبو الخير ، خلال استضافته في برنامج "8 الصبح" ، والمذاع على فضائية "تن" ، أن مصر تعمل على تحديد رؤية مستقبلية ، في إطار ما يعرف بـ رؤية مصر 2030 ، والتي من أهم أهم محاورها تقليل المعدلات المتسارعة في النمو السكاني .





ولفت "أبو الخير " إلى أن إنخفاض معدلات الزيادة السكانية ؛ يقلل من حاجة الدولة لبناء مستشفيات ومدارس جديدة ، إلى جانب تقليل خطر تجريف الأراضي الزراعية ، لبناء مجتمعات عمرانية جديدة .





وأشار إلى أنه ولابد من وجود إجراءات تشريعية ملزمة ، وتغليظ تلك العقوبات ، ليكون هناك إلزام بتوقف بعض الظواهر ، مثل أن الأولاد تساهم في زيادة أجر الأسرة ، من خلال عمالة الأطفال .





وتابع : من الضروري العمل على تقديم روشتات إنجابية للسيدات ، ومتابعة الصحة الإنجابية للسيدة ، وهو ما يتخذ أوقات طويلة للحل .



