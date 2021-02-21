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مركز مصر للدراسات الاقتصادية يقدم روشتة متكاملة للحد من النمو السكاني.. فيديو

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:04 ص
مدير مركز مصر للدراسات
مدير مركز مصر للدراسات الإقتصادية
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نورهان رأفت
قال الدكتور مصطفى أبو خير ، مدير مركز مصر للدراسات الإقتصادية ، إن مشكلة النمو السكاني ، تكمن في عدم وجود استراتيجية موحدة للحد منها ، وعدم اكتمال المشروعات تباعا مع حدوث تغيير في الحكومة ، أو الحقائب الوزارية .

وأضاف الدكتور مصطفى أبو الخير ، خلال استضافته في برنامج "8 الصبح" ، والمذاع على فضائية "تن" ، أن مصر تعمل على تحديد رؤية مستقبلية ، في إطار ما يعرف بـ رؤية مصر 2030 ، والتي من أهم أهم محاورها تقليل المعدلات المتسارعة في النمو السكاني .

ولفت "أبو الخير " إلى أن إنخفاض معدلات الزيادة السكانية ؛ يقلل من حاجة الدولة لبناء مستشفيات ومدارس جديدة ، إلى جانب تقليل خطر تجريف الأراضي الزراعية ، لبناء مجتمعات عمرانية جديدة .

وأشار إلى أنه ولابد من وجود إجراءات تشريعية ملزمة ، وتغليظ تلك العقوبات ، ليكون هناك إلزام بتوقف بعض الظواهر ، مثل أن الأولاد تساهم في زيادة أجر الأسرة ، من خلال عمالة الأطفال .

وتابع : من الضروري العمل على تقديم روشتات إنجابية للسيدات ، ومتابعة الصحة الإنجابية للسيدة ، وهو ما يتخذ أوقات طويلة للحل .

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