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ديني

صلاة الحاجة .. تعرف على كيفيتها ودعائها

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:16 ص
صدى البلد
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شيماء جمال
قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن العالم يمر بجائحة ووباء يستوجب علينا أن نلجأ إلى الله بالدعاء والتوبة والتضرع.

وقال تعالى: "فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا"، وأيضا يجب المحافظة على الضوابط الاحترازية لأن الإسلام أمر بالأخذ بالأسباب".

وأضاف الدكتور أحمد عمر هاشم أننى أدعو المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها إلى صلاة الحاجة والدعاء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وقد جاء فى مسند الإمام أحمد بسنده عن إبى الدرداء رضى الله عنه، أن رسول الله قال: "ما من مؤمن يتوضأ فيسبغ الوضوء ويصلى ركعتين يتمهما يدعو ربه إلا استجاب له عاجلا أو آجلا" فلا بد أن نفزع إلى الصلاة عندما ينزل الوباء.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر أنه ورد دعاء فى صلاة الحاجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمدلله رب العالمين.. اللهم إنى أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك..والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لى ذنبا إلا غفرته.. ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هى لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين".

وقال الدكتور "هاشم" إنه ورد أيضا "اللهم إنى أتوجه إليك بنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يا سيدى محمد إنى أتوجه بك إلى ربى فى حاجتى لتقضى.. اللهم شفعه في".

عدد ركعات صلاة الحاجة
وأوضح الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال بث مباشر على فيسبوك، أن صلاة الحاجة من النوافل، واختلف الفقهاء في عدد ركعاتها فذهب الجمهور إلى أنها ركعتان، وذهب الحنفية إلى أنها أربع ركعات.

هل يجوز أداء صلاة الحاجة بأكثر من نية
وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى جواز الدعاء في الصلاة بحاجات الدنيا المتنوعة بما يُحِبُّ المُصلي أن يدعوَ به ويحتاج إليه، كأن يدعو بالزواج أو الرزق أو النجاح وغير ذلك.

وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال «هل تصح صلاة الحاجة بأكثر من نية ؟»، أنه يصح للمصلي أن يصلي ركعتين، وينوي بهما راتبة الظهر - مثلًا - ويجمع معها نية سنة الوضوء، وتحية المسجد، وصلاة التوبة؛ لأن هذه الصلوات ليست مقصودة لذاتها، فالمقصود من سنة الوضوء أن يصلي بوضوئه ركعتين.
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