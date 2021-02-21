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رياضة

مروان محسن ينتظم في تدريبات الأهلي اليوم

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:34 ص
مروان محسن
مروان محسن
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عبد الحكيم أبو علم
ينتظم مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق اليوم  الاحد في إطار الاستعدادات لمواجهة سيمبا التنزاني ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالأهلي أن مروان محسن خضع لفحص طبي أكد تحسن حالته وقدرته على المشاركة في مران اليوم. 

ولم يستكمل مروان محسن مران الفريق أمس السبت بسبب شكواه من آلام في القدم بسبب كدمة تعرض لها اللاعب. 

ويخوض الأهلي مرانه الثاني في الثانية عشرة والنصف بعد ظهر اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب جيمخانا في دار السلام بتنزانيا. 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني والمحدد لها الثالثة عصر بعد غد الثلاثاء في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. 
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