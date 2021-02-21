لطلاب جامعة القاهرة.. كلية الآداب: غرفة خاصة للطلاب فى حالة الطوارئ خلال فترة الامتحانات.. وأداء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة نهاية شهر فبراير

آداب القاهرة تكشف الإجراءات الاحترازية خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول



عميد آداب يحدد موعد اختبار القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة











عقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس.









وأكد المجلس، بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، على أن تستأنف الدراسة، وتستكمل أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات، بالإضافة إلى إصدار بعض القرارات الهامة.











من جانبه، كشف الدكتور شريف شاهين، عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن رأيه فى قرار مد العام الدراسى 3 أسابيع.





وقال الدكتور شريف شاهين، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن قرار مد العام الدراسى 3 أسابيع إجراء طبيعي جدا لاستمرار أعمال امتحانات الفصل الأول لـ18 مارس، وبداية الفصل الثاني مباشرة فور الانتهاء، موكدا أن الأمر قد لا يتطلب المد مرة أخرى.





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كما قرر المجلس الأعلى للجامعات تفعيل دور لجان الأزمات بالجامعات والمعاهد، لمتابعة جميع الإجراءات وضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.











ولذلك قال الدكتور شريف شاهين، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، إنه بالفعل هناك في كل مبنى من مباني الامتحانات الأربعة غرفة خاصة بالطلاب المشتبه فيهم أو من لديهم أزمة صحية طارئة.









وأضاف "شاهين": "فضلا عن وجود فريق عمل للإجراءات الاحترازية والتعقيم ساعة بساعة، كما يتم استخدام الكاشف الحرارى للاطمئنان على الطلاب خلال فترة الامتحان".





















فى السياق نفسه، وافق المجلس على أداء اختبارات القدرات للراغبين من الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) والمتقدمين للالتحاق بالفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعات الحكومية المصرية.









لذلك كشف الدكتور شريف شاهين، عميد كلية الآداب، عن موعد اختبار القدرات للطلاب الراغبين فى الالتحاق بكليات الجامعات الحكومية.











وقال الدكتور شريف شاهين، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن اختبارات القدرات وكذلك اختبارات القبول في برامج الدراسات العليا ستتم بالتزامن مع اختبارات الفصل الدراسي الأول اكتسابا للوقت.









وشدد المجلس على انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين طبقا للجداول المعلنة بالكليات والمعاهد لضمان حسن سير الامتحانات والعملية التعليمية.









كما شدد المجلس على الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية وتفعيل دور لجان الأزمات بالجامعات والمعاهد؛ لمتابعة جميع الإجراءات وضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.













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وأكد المجلس تطبيق نظام التعليم الهجين المعلن عنه منذ بداية العام الدراسي الجاري (الجمع في التعليم بين حضور الطلاب للحرم الجامعي والتعليم أون لاين)، مع الالتزام بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التي تؤكد عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة، مع التشديد على الالتزام بجميع الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.









كما وافق المجلس على أنه يجوز للطلاب المتخوفين من أداء الامتحانات نظرا للظروف الراهنة لجائحة كورونا التقدم بطلب للاعتذار عن أداء جميع الامتحانات المقررة للفصل الدراسي الأول قبل بدء الامتحانات، وفى هذه الحالة يعامل الطالب معاملة الطلاب المتقدمين بأعذار مقبولة وفقا للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.