ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الأسماك والجمبري بسوق العبور اليوم الأحد 21-2-2021

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:45 ص
الأسماك والجمبري
الأسماك والجمبري
Advertisements
هاجر رزق
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار الأسماك والجمبري بسوق العبور خلال تعاملات اليوم،الأحد الموافق 21 فبراير 2021.

وتراوح سعر أسماك البوري نمرة "1" من 45– 51 جنيها للكيلو، والبوري نمرة "2" سجل 35– 41 جنيها للكيلو، والمكرونة الخليجي 29-35 جنيها للكيلو، والمكرونة السويسي60-70 جنيها للكيلو، والمكرونة المجمدة 20-30 جنيها للكيلو، وبرانيس إسكندراني  50 -60 جنيها للكيلو، وسمك موسى 90-130 جنيها للكيلو. 

اقرأ أيضا:

ووفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور، سجل البلطي المزارع "1" 20-22 جنيها للكيلو، فيما سجل البلطي المزارع "2" 17-19 جنيها للكيلو، والبلطي الأسوانى17- 37 جنيها للكيلو، والبلطي الفيليه 30 – 110 جنيهات.

وسجل البربون "1" 39-45 جنيها للكيلو، والبربون "2" 29- 35 جنيها للكيلو، والقشر بياض والبياض الأملس "1" 90 -110 جنيهات للكيلو، فيما سجل البياض الأملس "2" 30- 40 جنيها للكيلو، وسعر القراميط - شيلان 10-20 جنيها للكيلو.

وسجل سعر المرجان "1"29-35 جنيها للكيلو، مرجان "2" 23 -27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 19 – 25 جنيها للكيلو.

وجاءت أسعار الجمبري الجامبو  400 -480 جنيها للكيلو، والجمبري "1" 300 – 370 جنيها للكيلو، والجمبري "2" 200 – 260 جنيها للكيلو، والجمبري "2" مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبري "3" 90 – 150 جنيها للكيلو، والسبيط والكاليماري والسابيا 110 -170 جنيها الكيلو، والكابوريا 30- 130 جنيها للكيلو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الاثنين 14 -12- 2020

أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الثلاثاء 22 -12- 2020

أسعار الأسماك والجمبري اليوم 4-1-2021

أسعار السمك والجمبري اليوم الاثنين 11-1-2021

أسعار السمك والجمبري اليوم الثلاثاء 12-1-2021

اسعار السمك والجمبري اليوم الاثنين 25-1-2021

ترشيحاتنا

بريطانيا تعلن موعد تطعيم جميع سكانها بلقاح كورونا

السبت الحزين على كبار أوروبا.. ليفربول يواصل السقوط و«لعنة» المونديال تضرب بايرن ميونخ

الأسوأ في 100 سنة.. صحف إنجلترا تقسو على ليفربول بعد خسارة ديربي الميرسيسايد

أسعار الذهب اليوم 21-2-2021

بفستان أبيض.. حفل زفاف عجوز تجاوزت الـ90| فيديو وصور

بعد إسقاط ليفربول.. أنشيلوتي يكشف سر إيقاف خطورة محمد صلاح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متنوعة وجذابة.. 10 صور تكشف أناقة فساتين سيرين عبد النور في عيد ميلادها

شاهد.. أرخص سيارات فارهة في مصر 2021

بعد 7 سنوات من اختفائها.. العثور على رفات مراهقة قُتلت في ظروف غامضة