كيفية تخطي المشكلات واقتناص الفرص المناسبة للعمل.. فيديو

قال الدكتور عمرو سليمان، عضو الجمعية العالمية للطب النفسي ، إن الشخصيات التي لها القدرة على حل مشكلاتها وإيجاد الحلول، هي القادرة على إيجاد الفرص وإقتناصها، بينما الهروب من المشكلات لا يفيد في إيجاد الحلول.





وأضاف عمرو سليمان، خلال استضافته في برنامج "8 الصبح"، أن كل البشر لديهم القدرة الإلهية على حل المشكلات، ولكن المغزى هو كيفية تنمية تلك الموهبة، قائلا: "الإصرار والصبر هما العاملان الأساسيان في حل المشكلات والشكوى هي العامل الإساسي للضعف " .





وتابع: "أشتغل وأجتهد لتصل لحلمك وشغلك المناسب"، لافتا إلى أنه لديه قصة مع الكفاح وإجتياز الإختبارات المتعلقة بمجاله ليكون في مكانه الحالي.. مش بقف عشان لو وقفت مش هلاقي مكان".



