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رياضة

وزير الرياضة: مصر تستعد لاستضافة بطولات عديدة.. ومونديال اليد أبهر العالم

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:01 م
صدى البلد
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ريهام بكير
أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة، أن استضافة مصر لبطولة كأس العالم للرماية والتي تنطلق في الفترة من 22 فبراير إلى ٥ مارس المقبل، يأتي ضمن استضافة مصر لعدد كبير من البطولات في الفترة الأخيرة.

وقال وزير الرياضة إن استضافة البطولة يٌعد اتجاه إيجابى بعد نجاح بطولة كأس العالم لكرة اليد ، التي استضافتها مصر يناير الماضى، ونالت اشادات و انبهار مختلف دول العالم و الوفود التي شاركت في المنافسات .

وأشار صبحى إلى أن مصر ستشهد الفترة المقبلة استضافة بطولات على مستوى الرماية و السلاح و الدراجات بالإضافة إلى أكثر من بطولة ، مضيفا أن الجميع يتكاتف لانجاح البطولات ، فوزارة الرياضة تنسق مع وزارة الصحة في الجانب الطبي للبطولة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والبروتوكول الطبي ، لضمان سلامة الجميع . 

وأكدت 32 دولة  المشاركة  فى بطولة كأس العالم للرماية ، و هي الأرجنتين و أرمينيا و كندا و تشيلى و كولمبيا و كرواتيا و قبرص و التشيك و الدنمارك و أسبانيا و اليونان والهند و كازاخستان و السعودية و الكويت و ليبيا ولبنان ولوكسمبرج والمغرب والنرويج وبيرو وبولندا وقطر ورومانيا وروسيا وسلوفينيا والسودان وسلوفاكيا وسوريا والإمارات وأوكرانيا و مصر.
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