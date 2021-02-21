وزير الرياضة: مصر تستعد لاستضافة بطولات عديدة.. ومونديال اليد أبهر العالم

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة، أن استضافة مصر لبطولة كأس العالم للرماية والتي تنطلق في الفترة من 22 فبراير إلى ٥ مارس المقبل، يأتي ضمن استضافة مصر لعدد كبير من البطولات في الفترة الأخيرة.





وقال وزير الرياضة إن استضافة البطولة يٌعد اتجاه إيجابى بعد نجاح بطولة كأس العالم لكرة اليد ، التي استضافتها مصر يناير الماضى، ونالت اشادات و انبهار مختلف دول العالم و الوفود التي شاركت في المنافسات .





وأشار صبحى إلى أن مصر ستشهد الفترة المقبلة استضافة بطولات على مستوى الرماية و السلاح و الدراجات بالإضافة إلى أكثر من بطولة ، مضيفا أن الجميع يتكاتف لانجاح البطولات ، فوزارة الرياضة تنسق مع وزارة الصحة في الجانب الطبي للبطولة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والبروتوكول الطبي ، لضمان سلامة الجميع .



