لجنة كورونا الأولى من نوعها في الوطن العربي لمكافحة الفيروس.. تفاصيل

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن وزارة الصحة دعمت اللجنة بشكل كبير وبكل ما تملك، وكانت هذه أول لجنة علمية خاصة بكورونا في الوطن العربي، موضحا أن اللجنة لديها رؤية مسبوقة، والهدف الأساسي لها عمل أول بروتوكول موحد لعلاج الفيروس مع ظهور أول حالات مصابة في مصر.









وأضاف الدكتور حسام حسني، خلال مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة ورئيس اللجنة العالمية بشأن مستجدات فيروس كورونا، أن التحدي الذي واجه أول الحالات التي دخلت مستشفى النجيلة هي خطة العلاج الذي سنتبعه، مشيرا إلى أن أول مجموعة من المصابين استمر علاجهم 45 يوما لعدم وجود خط علاج واضح.









وأوضح أنه تم بعدها وضع أول بروتوكول موحد لمرضى كورونا، مشيرا إلى أن مصر بمختلف محافظاتها ومستشفياتها تقوم بتطبيق بروتوكول واحد بها وهو بروتوكول وزارة الصحة المصرية.









وأكد أنه تم وضع 4 بروتوكولات مختلفة ليس نتيجة لفشلها وإنما لتحديث البروتوكول، وهدفه هو متابعة كل ما هو جديد رغم كم الضغط سواء الشعبي أو الإعلامي لتغيير بعض الأدوية، مشددا على أن الهدف الأساسي لكل جهود الوزارة هو إرضاء المصريين وشفائهم.