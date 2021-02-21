محافظ بورسعيد ووزير الرى يفتتحان مشروع إنشاء 5 رؤوس حجرية ببوغاز 1 لحماية الشواطئ

افتتح الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، 2 لسان بحري بمنطقة بوغاز الجميل 1 في بورسعيد.





وأشار الوزير، خلال تفقده اللسانين، إلى أنهما يهدفان لحماية مدخل البوغاز و الشواطئ واكتساب مناطق وأراضي جديدة، وأنه استمر العمل بهما 7 أشهر بتكلفة حوالي 45 مليون جنيه، مؤكدا على أن المنطقة المكتسبة من اللسانين سيجرى استخدامها في خلق فرص عمل خلق فرص عمل للمواطنين، وبمشروعات التنمية الجارية وإنشاء 14 لسان بطول الشاطئ غرب بورسعيد.





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وأكد محافظ بورسعيد، أن إنشاء الألسنة البحرية والرؤوس الحجرية، يأتي ضمن خطة الدولة لحماية الشواطئ من التآكل والنحر، لافتا أن منطقة بوغاز كانت في السابق كان تعرض الطريق والقري الي الغرق قبل أن تتم أعمال حماية الشاطئ بواسطة وزارة الري ومحافظة بورسعيد.





وأوضح المحافظ، أن وزارة الري إقامة مشروعات كبري لحماية الشواطئ ومنع التآكل ونتج عن ذلك إضافة أراض جديدة وحماية الطريق ببورسعيد، موجها الشكر لكافة الجهات المعنية على دعمها المستمر لخطك التنمية التى تستهدفها القيادة السياسية على أرض بورسعيد ، موضحا أن الألسنة البحرية الجديدة تعد كورنيش ومتنزه سياحي.



