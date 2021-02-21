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رياضة

إجراء احترازي.. مسحتان للمنتخبات المشاركة في كأس العالم للرماية

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:11 م
صدى البلد
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ريهام بكير
أعلن حازم حسني، رئيس اتحاد الرماية، إجراء مسحتين للمنتخبات المشاركة في كأس العالم للخرطوش التى تستضيفها مصر على ميادين نادي الصيد، بدءًا من الأربعاء المقبل، وتستمر حتى يوم 4 مارس المقبل.


وقال حازم حسني في بيان، إن المنتخبات المشاركة ستحضر إلى القاهرة بتقرير مسحة قبل الوصول، على أن تخضع جميع الفريق إلى مسحة جديدة  بعد 24 ساعة من الوصول، على أن يتم عمل مسحة جديدة بعد 72 ساعة من الأولى للاطمئنان على فيروس كورونا.


وأكدت 31 دولة المشاركة فى بطولة كأس العالم للرماية "خرطوش" التي تنطلق يوم الأربعاء المقبل، والتي تستمر حتى يوم 4 مارس المقبل، بالإضافة لمصر "البلد المنظم" ليصبح العدد 32 دولة تشارك في البطولة.


وتضم قائمة الدول المشاركة كلا من، الأرجنتين وأرمينيا وكندا وتشيلي وكولومبيا وكرواتيا وقبرص والتشيك والدنمارك وإسبانيا واليونان والهند وكازاخستان والسعودية والكويت وليبيا ولبنان ولوكسمبرج والمغرب والنرويج وبيرو وبولندا وقطر ورومانيا وروسيا وسلوفينيا والسودان وسلوفاكيا وسوريا والإمارات وأوكرانيا ومصر.


ويشهد جدول منافسات كأس العالم للرماية يوم الأربعاء، مسابقات إسكيت رجال وفرق رجال وسيدات، فيما يقام يوم 25 فبراير منافسات نهائيات إسكيت سيدات، على أن تشهد البطولة راحة يوم الجمعة، قبل أن تقام منافسات الفرق مختلط إسكين ونهائيات المختلط يوم 27 من الشهر نفسه.


أما يوم 28 فبراير، فيشهد تدريب رسمي حفرة رجال وسيدات، على أن تقام منافسات الحفرة يومي 1 و 2 مارس، على أن تقام النهائيات أيام 2 و3 و4 من نفس الشهر.
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