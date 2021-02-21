صرف منحة العمالة غير المنتظمة من مكاتب بريد القليوبية.. فيديو

استقبلت مكاتب البريد القليوبية، المواطنين من العمالة المنتظمة، اليوم الأحد، لصرف المنحة البالغ قيمتها 500 جنيه.





ورصدت عدسة "صدى البلد" مدى التزام المواطنين بـكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث ظهر بعض المواطنين غير مرتدين الكمامات وغير تاركين مسافة بينهم.





ويذكر أن أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مبادرة جديدة لتوفير الأدوية للعمال غير المنتظمين وأسرهم.





ووقع النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية لمدة ثلاث سنوات، يتضمن إمداد العمالة غير المنتظمة بالأدوية الجاهزة والمستلزمات المتوفرة لدى الشركة ومصرح بها من وزارة الصحة.







