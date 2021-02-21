سكان النفق الأبيض بالمرج يستغيثون من تلال القمامة

أرسلت القارئة سامية صبري شكواها لخدمة بين الناس بموقع "صدى البلد" متضررة من انتشار أكوام القمامة.





وقالت في شكواها: "نحن سكان شارع عبد الرحيم صقر بجوار النفق الأبيض المرج نعاني من وجود أكوام من التراب حيث قام عمال شركة الصرف الصحي ترك هذه الأكوام من التراب التي تحولت إلى مقالب زبالة بعد أن أنهوا عملهم، والأطفال هتموت من الريحة والدخان".





وطالبت المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة.





ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.





ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم