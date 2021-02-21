ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

سكان النفق الأبيض بالمرج يستغيثون من تلال القمامة

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:07 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
أرسلت القارئة سامية صبري شكواها لخدمة بين الناس بموقع "صدى البلد" متضررة من انتشار أكوام القمامة.

وقالت في شكواها: "نحن سكان شارع عبد الرحيم صقر بجوار النفق الأبيض المرج  نعاني من وجود أكوام من التراب حيث قام عمال شركة الصرف الصحي ترك هذه الأكوام من التراب التي تحولت إلى مقالب زبالة بعد أن أنهوا عملهم، والأطفال هتموت من الريحة والدخان". 

وطالبت المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الشوارع غرقانة فى الصرف الصحى.. أهالى الحفير يستغيثون

سكان دوران شبرا يشكون من الزحام الشديد بسبب الباعة الجائلين والتكاتك

سكان شارع بولاق الجديد يشكون انتشار الكلاب الضالة

سكان شارع عبد الحميد الديب بشبرا مصر يشكون من انتشار الكلاب الضالة

تسبب رعبا للأطفال.. أهالي روض الفرج يستغيثون من الكلاب الضالة

سكان المصورة يستغيثون من عدم توصيل الكهرباء للمنازل

ترشيحاتنا

تراجع كبير في الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 21-2-2021

اليوم.. أولى جلسات محاكمة رانيا يوسف لاتهامها بالفعل الفاضح

البكاء إلى هتاف.. كيف غير الرئيس السيسي حياة 8 أسر سكندرية في أسبوعين

صورة نادرة من حفل عيد ميلاده.. فريد شوقي برفقة فنانات الزمن الجميل

الوزراء: فرض رسوم ضريبية على فاتورة كهرباء لصالح الإذاعة والتليفزيون غير حقيقي

موعد مباراة بيراميدز وبطل كوت ديفوار اليوم بالكونفيدرالية والقنوات الناقلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة مريضة أمريكية بـ كورونا بعد عملية زرع رئة مزدوجة.. والسبب متبرعة مصابة

متنوعة وجذابة.. 10 صور تكشف أناقة فساتين سيرين عبد النور في عيد ميلادها

شاهد.. أرخص سيارات فارهة في مصر 2021