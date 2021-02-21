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محافظات

مشددا على الاهتمام بأعمال النظافة.. محافظ المنوفية يلتقي رؤساء أحياء شبين الكوم ونوابهم

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:58 م
اجتماع محافظ المنوفية
اجتماع محافظ المنوفية
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مروة فاضل
التقي اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية برؤساء أحياء غرب وشرق شبين الكوم ونوابهم في مكتبه، لمتابعة آخر التطورات في عدد من الملفات الحالية واستعرض المحافظ بعض الجهود المبذولة في كافة القطاعات وتطورات سير الأعمال بعدد من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بنطاق الأحياء.

وشدد علي ضرورة تكثيف الجهود في أعمال النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للمدينة ومنع أي أشكال للمخالفات وتراكمات القمامة التي تضر بالشكل العام، كما أكد ضرورة التواجد الميداني بالشارع ومتابعة أعمال الرصف والتطوير التي تتم بنطاق الأحياء والعمل بروح الفريق الواحد لسرعة إنجاز المهام، مضيفا أن أحياء غرب وشرق شبين الكوم تشهد طفرة في التطوير من حيث رصف الشوارع المتفرعة من الشوارع الرئيسية وكذا تطوير العزبة الغربية ضمن خطة المحافظة لتطوير المناطق غير المخططة.

كما أكد محافظ المنوفية ضرورة تحسين مستوى الأداء والنهوض بمنظومة العمل والاستماع لشكاوى المواطنين ووضع الحلول المتاحة لتقديم خدمات جيدة للمواطنين.
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