يستضيف فريق برشلونة نظيره قادش، اليوم، الأحد، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الإسباني.





موعد مباراة برشلونة ضد قادش والقناة الناقلة:





وتقام مباراة برشلونة ضد قادش في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 3 بتعليق خليل البلوشي.





برشلونة ضد قادش:





ويسعى فريق برشلونة لمصالحة جماهيره، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد السقوط المخيب أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 4 - 1، الثلاثاء الماضي، في ذهاب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.





وتضم قائمة برشلونة لمواجهة قادش كلا من:





حراسة المرمى: تير شتيجن- نيتو - إيناكي.





خط الدفاع: جوردي ألبا - فيربو - بيكيه - أومتيتي - أوسكار - لينجليت - ديست.





خط الوسط: بوسكيتس - دي يونج - بيدري - بيانيتش ترينكاو - ماثيوس - بويج.





خط الهجوم: ليونيل ميسي - عثمان ديملي - أنطوان جريزمان- مارتن برثوايت.





في المقابل يطمح فريق قادش في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوجرانا، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.





ترتيب برشلونة وقادش:



