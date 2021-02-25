أسامة نبيه عن زيادة راتب حسام البدري: لا نقاش في العقود .. فيديو

أكد أسامة نبيه، نجم الزمالك السابق والمدرب السابق لمنتخب مصر، أنه لا يوجد تعليق على قرار اتحاد الكرة بزيادة راتب حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر.











وأضاف نبيه خلال تصريحاته لـ"صدى البلد": "لا تعقيب على قرار زيادة راتب حسام البدري بنسبة 10%، لأنه منصوص عليه في العقود المبرمة منذ البداية، وهو أمر طبيعي".





وتابع: "حينما كان يتولى كوبر مهمة تدريب منتخب مصر كان هناك اتفاق على زيادة العقد في حالات تأهله لكأس الأمم الأفريقية وكأس العالم، وذلك وفق شروط منصوص عليها".









وأوضح أن "حسام البدري تنازل عن 25% من قيمة راتبه بسبب توقف النشاط الرياضي على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد ومن الممكن الزيادة لتعويض التنازل السابق، ولكن يتم التركيز على الجانب الذي يثير الناس".







