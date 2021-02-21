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رئيس جامعة الزقازيق: ملتزمون بكافة الإجراءات الاحترازية داخل الكليات ومستشفيات عزل

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:04 م
رئيس جامعة الزقازيق
رئيس جامعة الزقازيق
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ياسمين القصاص
قال الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، إن المجلس الأعلى للجامعات سمح بتأجيل الامتحانات هذا العام للطلاب الذين لا يرغبون في خوض الامتحانات خوفًا من كورونا، وإذا أصيب طالب في فترة الامتحانات فإنه سيحال إلى الكشف الطبي ويحصل على التأجيل أيضًا.

وأضاف "رئيس جامعة الزقازيق"، عبر زوم في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التليفزيون المصري، أن الجامعة لديها نحو 145 ألف طالب موزعين على 21 كلية ومعهدين، ولذلك جرى طرح الجداول الخاصة بالامتحانات على أن تبدأ السبت المقبل، مشددًا على أنه سيجرى الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس العاملين بالجامعة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تبذل مجهودًا كبيرًا جدًا في التعليم، فقد جرى افتتاح كلية طب الأسنان قريبًا وستكون صرحًا كبيرًا يمثل إضافة للتعليم العالي ومحافظة الشرقية، وتحتوي على أكثر من 200 وحدة أسنان ومركز أشعة ثلاثي الأبعاد وتخدم المحافظة والمحافظات المجاورة.

وأكد "شعلان"، "نجهز مراكز الامتحانات الإلكترونية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وجرى تخصيص 5.6 مليار جنيه لدعم البنية التحتية في الجامعات، إذ زادت سرعة الإنترنت فيها وهو ما يمثل إضافة كبيرة لمجال التعليم العالي".

وأكمل: "نلتزم بكل الإجراءات الاحترازية ولدى الجامعة مستشفيات عزل على أعلى مستوى، ونحمد الله على التطور الرهيب في الخدمة التعليمية التي نقدمها ونعد مراكز الامتحانات الإلكترونية، بتكلفة 24 مليون جنيه كمرحلة أولى، إذ تقوم وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات بإمدادنا بهذه الأجهزة، وفي المرحلة الثانية ستكون كل الامتحانات إلكترونية".
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