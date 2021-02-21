بعد تحقيقاتها فى عقار كرداسة المحترق.. النيابة تطالب بآلية تنسيق بين النقل والتنمية المحلية بشأن محاضر التعدى

وجهت النيابة الإدارية فى ضوء ما كشفت عنه تحقيقاتها بشأن عقار كرداسة المحترق بضرورة إيجاد آلية للتنسيق بين وزارتي النقل والتنمية المحلية لإخطار الوحدات المحلية المختصة بمحاضر المخالفات، وقرارات الإزالة التي تصدر بخصوص أعمال البناء المقامة بالتعدي على حرم الطريق واتخاذ اللازم حيال العقارات المتعدية على حرم الطريق منعًا لتضارب القرارات أو عمل أحد أجهزة الدولة بمنأى عن باقي الجهات الأخرى بشكل قد يسهل معه التحايل على أحكام القانون أو إجراءات تطبيقه.



