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رياضة

أسامة نبيه: الزمالك سيعاني بسبب رحيل مصطفى محمد.. فيديو

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:33 م
أسامة نبيه
أسامة نبيه
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عبدالله هشام
أكد أسامة نبيه نجم الزمالك السابق، أن الأبيض سيعاني في بطولة دورى أبطال أفريقيا الموسم الحالي بسبب رحيل مصطفي محمد إلى نادى جالطة سراي دون وجود بديل مناسب. 

وأضاف نبيه خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد: الزمالك لعب 90 دقيقة قوية للغاية أمام فريق مولودية الجزائر ولكن المشكلة هي إنهاء الهجمة بشكل صحيح. 

وأكمل: الأجواء التي يدور حولها نادي الزمالك الفترة الماضية من رحيل مجلس وتعيين لجنة لإدارة النادي تسبب في تشتيت ذهن اللاعبين بجانب العروض والرحيل والتجديد.

وعن المهاجم الذي يفضل انضمامه لنادي الزمالك قال: قطاع الناشئين في الأبيض يمتلك عددا من العناصر المميزة عليهم التركيز عليهم وإخراجهم للإعارة وبالتأكيد سيعود لاعبا مثل مصطفى محمد. 

واختتم أسامة نبيه تصريحاته قائلا: مروان حمدي لاعب مميز وقدم أداءً قويا مع مصر المقاصة لكن يحتاج مزيدا من الوقت مع الزمالك لإثبات مستواه.
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