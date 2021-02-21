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رياضة

السجل الكارثي يطارد آرسنال أمام مانشستر سيتي

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:19 م
آرسنال ضد مانشستر
آرسنال ضد مانشستر سيتي
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إسراء أشرف
سيكون مايكل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، على موعد مع اختبار قوي عندما يستضيف فريقه نظيره مانشستر سيتي، بملعب الإمارات، اليوم، الأحد، في قمة الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

ويمتلك آرسنال سجلا كارثيا أمام مانشستر سيتي في العقد الأخير في جميع البطولات، نرصد أبرزها في السطور التالية.

- تلقى آرسنال 7 هزائم متتالية أمام مانشستر سيتي، في البريميرليج.

- فشل آرسنال في تسجيل الأهداف، في آخر 3 مقابلات على ملعبه بالدوري.

- لم يحقق آرسنال الفوز على مانشستر سيتي سوى في 3 مباريات فقط، في آخر 18 مباراة خاضها في البريميرليج بواقع 4 تعادلات و11 هزيمة.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول المسابقة بفارق 10 نقاط أمام جاره مانشستر يونايتد الوصيف، بينما يتواجد آرسنال في المركز العاشر برصيد 34 نقطة.

ويتطلع آرسنال بقيادة نجمه المصري محمد النني لتحقيق الفوز الثاني على التوالي والعاشر له هذا الموسم، بعد النتائج المخيبة للفريق في الفترة الأخيرة.

ويسعى فريق مانشستر سيتي  في مباراة اليوم، للخروج من المباراة بالثلاث نقاط، من أجل توسيع الفارق مع منافسيه في صدارة الدوري الإنجليزي.

ويتطلع مانشستر سيتي إلى التقدم خطوة جديدة في طريق انطلاقته الرائعة لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي.

وحقق مانشستر سيتي فوزه رقم 17 على التوالي في كل المسابقات، على حساب إيفرتون، الأربعاء الماضي، في جولة مؤجلة، وهو رقم قياسي لم يسبقه إليه أي فريق في الدوري الممتاز.
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