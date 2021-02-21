جينيفر لورانس تسافر إلى أستراليا لتصوير فيلمها الجديد Fantastic Four

كشفت صحيفة ديلي تلجراف البريطانية أن النجمة العالمية جينفير لورانس سوف تتجه إلى أستراليا من أجل تصوير Fantastic Four.





وصرح أحد العاملين: "لا يوجد مكان في العالم يمكن فيه تصوير الأفلام بالطريقة التي يمكن أن تكون بها في أستراليا".





وقرر صناع فيلم Don’t look up وقف عملية التصوير بعد إصابة النجمة العالمية جينفير لورانس إثر انفجار زجاجي خلال التصوير حيث أصيبت بسبب شظايا الزجاج.





وظهرت جنيفير لورانس وهي ساقطة على الأرض من خلال الصور التي نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية بسبب انفجار زجاج وإصابتها في عينيها.





وقالت الصحيفة البريطانية إن التصوير مستمر إلى منتصف شهر فبراير الجاري في بوستون، حيث يشارك أيضا في بطولة الفيلم ميريل ستريب، واريانا غراندي، وروب مورجان.



