ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

جينيفر لورانس تسافر إلى أستراليا لتصوير فيلمها الجديد Fantastic Four

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:31 م
جينفير لورانس
جينفير لورانس
Advertisements
شروق ابراهيم
كشفت صحيفة ديلي تلجراف البريطانية أن النجمة العالمية جينفير لورانس سوف تتجه إلى أستراليا من أجل تصوير Fantastic Four.

وصرح أحد العاملين: "لا يوجد مكان في العالم يمكن فيه تصوير الأفلام بالطريقة التي يمكن أن تكون بها في أستراليا". 

وقرر صناع فيلم  Don’t look up وقف عملية التصوير بعد إصابة النجمة العالمية جينفير لورانس إثر انفجار زجاجي خلال التصوير حيث أصيبت بسبب شظايا الزجاج. 

وظهرت جنيفير لورانس وهي ساقطة على الأرض من خلال الصور التي نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية بسبب انفجار زجاج وإصابتها في عينيها.

وقالت الصحيفة البريطانية إن التصوير مستمر إلى منتصف شهر فبراير الجاري في بوستون، حيث يشارك أيضا في بطولة الفيلم ميريل ستريب، واريانا غراندي، وروب مورجان. 

وتدور أحداث الفيلم حول امرأة شابة تتغلب على ماضيها المؤلم، حيث تصبح من بين العديد من الشهود الذين يرون رجلًا يتعرض لاعتداء قاتل ولا يتدخلون، يجدون أنفسهم مستهدفين من قبل شخص ما، أو شيء ما، للانتقام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أول صور لـ ليوناردو دي كابريو وكيت بلانشيت من فيلم Don't Look Up.. صور

ليوناردو دي كابريو يلتقى جينيفر لورانس فى بوسطن.. تعرف على السبب

كريس برات وكريس هيسمورث يصوران Thor: Love and Thunder في استراليا.. صور

إصابة جينفير لورانس خلال تصوير فيلم dont call up

بسبب إصابة جينفير لورانس.. وقف تصوير فيلم Don't call up

نشرة الفن.. إصابة صبري فواز بفيروس كورونا.. أمينة خليل: أواظب على الصلاة واليونان بلدي المفضل للسفر

ترشيحاتنا

أيامه معدودة.. شوبير يلمح إلى رحيل لاعب جديد عن بيراميدز

قضية جديدة.. قرار من محكمة قصر النيل بشأن الفنانة رانيا يوسف

رانيا يوسف بعد البراءة من "الفعل الفاضح وازدراء الأديان": القضاء المصري راعي الحقوق والحريات

صحة البرلمان توضح استعدادات الحكومة للموجة الثالثة من كورونا

تفاصيل اعتداء مدرب الأهلي على أحد أقارب مدرب منتخب مصر وتحقيق عاجل فى الواقعة

بعد أنباء توقيعه للدحيل القطري.. تحرك زملكاوي جديد بشأن فرجاني ساسي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التنكر.. حيلة سيدتين للحصول على لقاح كورونا كادت تودي بهما خلف القضبان

بإطلالة عصرية.. درة تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

شاهد.. أول صورة من الجيل الجديد لـ هوندا HR-V