الأعلى للإعلام يحذر القنوات من إثارة الفتن والخلافات بين جماهير الكرة

شدّد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، على ضرورة إلتزام القنوات والبرامج الرياضية والمعلقين والمحللين بالبعد التام عن كل ما يثير الفتن والصراعات والخلافات بين جماهير الكرة .





و قال المجلس في بيان له ، أن لجان الرصد تقوم بمتابعة و تحليل بعض البرامج التي أساءت للرياضة المصرية وتفحص الشكاوى التي تلقتها في هذا الشأن و ستتخذ الجزاءات المنصوص عليها في قانونه و التي تضمن سلامة الجماهير و الحفاظ على إستقرار الوسط الرياضي .





وأوضح المجلس على أن الأكواد التي أصدرها تتضمن النقاط التالية :

١- نشر و تدعيم القيم الرياضية الإيجابية التي تضع روح المنافسة في خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية .





٢- عدم الإساءة الى الفرق و المنتخبات الرياضية المحلية او تلك التي تنتمي الى دول أخرى من حيث الشكل أو اللون أو نوع الجنس أو الثقافة و عدم الخروج على مقتضيات المعالجة الإعلامية أو الصحفية المهنية إلى أبعاد سياسية أو ثقافية أو إجتماعية أو أمنية أو غير ذلك مما قد يسبب مشكلات بين الحكومات أو الشعوب أو فئات المجتمع .





٣- عدم إستخدام المنافسات الرياضية فيما من شأنه التأثير السلبي على الوحدة الوطنية أو السلام الإجتماعي أو تحقيق الإستقرار في المجتمع أو في نشر العنف أو الإحباط .

٤- إلتزام اللغة التي تحفظ للرياضة رسالتها و إستخدام تلك اللغة في الإرتقاء بالذوق العام .

٥- عدم التعرض للحياة الشخصية للرموز الرياضية أو المشاركين في الأحداث الرياضية .





٦- تجنب إستخدام تعبيرات التهديد أو التخويف أو التحريض ، و تجنب إستخدام كل ما من شأنه التأثير السلبي تجاه الأفراد أو الجماعات أو فئات المجتمع .





٧- عدم افتعال المشاكل والتراشق اللفظي مع أطراف أخرى .





٨- التركيز على الأحداث والسلوكيات الإيجابية المرتبطة بالقيم الرياضية التي تحدث في الملاعب أو خارجها و إبرازها بهدف التشجيع عليها و على نشرها بين الجميع .





٩- إحترام مشاعر الأطراف المتنافسة بين اللاعبين و الجماهير و الإداريين ، و العمل على تهدئة المشاعر الغاضبة لديهم .