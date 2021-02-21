نشرة أخبار العالم.. إغلاق أكثر من 12 قاعدة عسكرية بأمريكا.. احتجاجات وأعمال الشغب في برشلونة.. إعلان حرب من بريطانيا على الاتحاد الأوروبي.. والكويت تمدد حظر دخول غير الكويتيين

شهدت الساحة الإقليمية والدولية العديد من الأحداث المهمة على مدار الساعة وتصدر ذلك:

الكويت تمدد حظر دخول غير الكويتيين حتى إشعار آخر

بريطانيا تقترب من إعلان الحرب المائية على الاتحاد الأوروبي

فرنسا تتجه لإغلاق مدينة نيس بسبب تفشي كورونا

استمرار الاحتجاجات وأعمال الشغب في برشلونة

السعودية تحذر مواطنيها من أمطار رعدية وعوائق ترابية

السلطات الأمريكية تغلق أكثر من 12 قاعدة عسكرية بسبب الطقس السيئ













الظروف المناخية تجبر السلطات الأمريكية على إغلاق أكثر من 12 قاعدة عسكرية

اضطرت القوات العسكرية الأمريكية إلى إغلاق أكثر من 12 قاعدة تابعة لها تمتد من محمية (فورت دروم) العسكرية في نيويورك إلى قاعدة (فورت هود) في تكساس؛ إثر تعرض مساحات شاسعة من البلاد لدرجات حرارة متجمدة وظروف مناخية خطيرة.











وبينما عانى الأمريكيون من انقطاع الكهرباء والمياه أيضًا في الأجزاء الجنوبية من الولايات المتحدة، ظلت قاعدة (دايس) الجوية في غرب تكساس بدون مياه، بسبب انقطاع التيار الكهربائي في منشأة معالجة المياه في أبيلين.











وفي بيان نقلته دورية "ستارز آند سترايبس" التي يصدرها الجيش الأمريكي طلب الكولونيل خوسيه إي. سومانجيل، قائد جناح القنابل السابع بالقاعدة، من العاملين والعائلات عدم استخدام الماء إلا للضرورة القصوى مثل الشرب أو الطعام وتجنب الاستخدامات الأخرى المهدرة للمياه مثل الإستحمام، موضحًا أنهم يبذلون قصارى جهدهم لحل المشكلات الناجمة عن الطقس البارد.











بريطانيا تقترب من إعلان الحرب المائية على الاتحاد الأوروبي

تستعد المملكة المتحدة البريطانية لإعلان الحرب المائية بعد الخروح من الاتحاد الأوروبي "بريكست".









وتعمل بريطانيا على تقيد وارداتها من المياه المعدنية الأوروبية والعديد من المنتجات الغذائية.









وتاتي الإجراءات التي أطلقت عليها "الحروب المائية" في ظل إجراءات انتقامية يبحثها الوزراء بسبب رفض الاتحاد الأوروبي إنهاء حصاره على المحار البريطاني.









فرنسا تتجه لإغلاق مدينة نيس بسبب تفشي كورونا

أعلن أولييفيه فيران، وزير الصحة الفرنسي، عن إمكانية غلق مدينة فرنسية بسبب تفشي فيروس كورونا.









وكشف فيران عن إمكانية فرض إغلاق شامل أو جزئي في مدينة نيس الساحلية جنوب شرق البلاد.









وأعرب الأطباء في المدينة عن قلقهم من الوضع الصحي، مع اكتظاظ المستشفيات بالمصابين، وارتفاع أعداد الإصابات.









وتعتبر فرنسا سادس بلد أوروبي من حيث عدد الإصابات بكورونا، وسابع دولة في العالم من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا.









استمرار الاحتجاجات وأعمال الشغب في برشلونة

ألقى محتجون زجاجات على الشرطة، وأشعلوا النار في حاويات، وحطموا متاجر في برشلونة في الليلة الخامسة من الاشتباكات بعد سجن مغني راب بتهمنة تمجيد الإرهاب وإهانة الملكية في أغانيه.









وأثار الحكم بالسجن لمدة تسعة أشهر على بابلو هاسل، المعروف بممارسات الراب المناهضة بشدة للمؤسسة، جدلًا حول حرية التعبير في إسبانيا وكذلك الاحتجاجات التي تحولت أحيانًا إلى أعمال عنف.









وقالت الشرطة الإقليمية الكتالونية موسوس ديسكوادرا على تويتر إن المتظاهرين ألقوا مقذوفات وقنابل إنارة على الشرطة التي أطلقت الرصاص الرغوي لتفريق الحشد.









وقالت الشرطة المحلية إن نحو ستة آلاف متظاهر تجمعوا في المدينة الكتالونية.









وهاجم المتظاهرون المحال التجارية في شارع التسوق الأكثر شهرة في برشلونة، باسيج دي جراسيا، في حين ذكرت صحيفة "إل باييس" أن آخرين حطموا نوافذ في قاعة حفلات بالاو دي لا ميوزيكا.









وقالت الشرطة المحلية إن شخصين اعتقلا في برشلونة.









كانت المظاهرة في مدريد سلمية، لكن في مدينتي بامبلونا وليدا في الشمال، اتهمت الشرطة المتظاهرين بالشغب.









السعودية تحذر مواطنيها من الطقس السيئ

كشف المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية عن توقعاته بشأن حالة الطقس، محذرا من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مختلف المناطق في المملكة.









وتوقع المركز الوطني للأرصاد هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، كذلك على مناطق الرياض، القصيم، حائل ، والمنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية والجوف.









كما أصدرت الأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمن وجود عوائق ترابية تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية. وأوضح المركز أن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظة الحناكية، وتستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.









الكويت تمدد حظر دخول غير الكويتيين حتى إشعار آخر

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، تمديد حظر دخول غير الكويتيين حتى إشعار آخر باستثناء الأطقم الطبية والعاملين بالقطاعين العام والخاص وأعضاء السلك الدبلوماسي وأقاربهم من الدرجة الأولى، والعمالة المنزلية المرافقة لهم وذلك ضمن إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا.









وأوضحت الإدارة، في بيان لها، أنه بناء على تعليمات السلطات الصحية، تقرر تمديد العمل بقرار منع دخول غير الكويتيين إلى البلاد مع استمرار السماح بدخول المواطنين الكويتيين وخضوعهم للحجر المؤسسي في أحد الفنادق المعتمدة لمدة 7 أيام واستكمال مدة الحجر 7 أيام أخرى في المنزل.



