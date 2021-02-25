أسامة نبيه: باسم مرسي فرط في فرص كبيرة.. وصعب عودته للزمالك.. فيديو

أكد أسامة نبيه نجم الزمالك السابق، أنه ضد عودة لاعب مرة أخرى لفريق الأول بعدما رفض التمسك بالفرص بشكل قوي وفرط فيها بسهولة.





وأضاف نبيه خلال تصريحاته لـ صدى البلد: عودة باسم مرسي مرة أخرى لنادي الزمالك صعبة للغاية كان لازم يمسك في الفرصة ولا يبتعد عن المشاركة ولكنه فرط في فرص كتير للغاية.





وبسؤاله "إذا كنت مديرا فنيا حاليا لنادي الزمالك هل توافق على عودة باسم مرسي"؟.. قال نبيه: بالتأكد صعب للغاية بعد غياب فترة كبيرة عن النادي وعدم تمسكه بالفرصة المتاحة أمامه في ذلك الوقت أما حاليا سيكون هناك حمل فني وبدني ومسئولية كبيرة يصعب حملها.





وفي سياق آخر أكد نبيه أن الأبيض سيعاني في بطولة دورى أبطال أفريقيا الموسم الحالي بسبب رحيل مصطفي محمد إلى نادى جالطة سراي دون وجود بديل مناسب.





وعن المهاجم الذي يفضل انضمامه لنادي الزمالك قال: قطاع الناشئين في الأبيض يمتلك عددا من العناصر المميزة عليهم التركيز عليهم وإخراجهم للإعارة وبالتأكيد سيعود لاعب مثل مصطفى محمد.



