تربية حلوان تنظم دورة تدريبية عن التخاطب

أعلن مركز الارشاد النفسى ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بكلية التربية بجامعة حلوان عن دورة تدريبية "أون لاين" عن التخاطب الشاملة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور إيهاب حمزة عميد الكلية، تحت اشراف الدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية، والدكتورة وفاء عبد الجواد مدير المركز.





يحاضر في الدورة التدريبية الدكتورة فاطمة الزهراء عبد الباسط مدرس الصحة النفسية كلية التربية جامعة حلوان.





وأفاد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان على حرص الجامعة على تنظيم الدورات التدريبية التى من شأنها رفع مهارات وكفاءة طلاب جامعة حلوان وخريجيها لتطوير أدائهم الاجتماعي والأكاديمي ومساعدتهم على النجاح فى الحياة الجامعية والارتقاء بمهاراتهم اللازمة لسوق العمل.









أوضح الدكتور إيهاب حمزة أن مركز الأرشاد النفسى ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بكلية التربية يهدف إلى تقديم البرامج التدريبية فى مجالات الصحة النفسية والتربية الخاصة والإرشاد النفسي للطلاب والخريجين والمتخصصين فى العلوم النفسية والتربية الخاصة.





وأشارت الدكتورة حنان كريمة إلى أن المركز يعمل على تقديم الاستشارات النفسية العلمية المتخصصة للطلاب والخريجين وآباء الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، ويعمل على تنمية الوعي النفسي والاجتماعي ومهارات المشتغلين فى مجال علم النفس والتربية الخاصة اللازمة لسوق العمل.





وأضافت الدكتورة وفاء عبد الجواد أن محاور الدورة التدريبية تتمثل فى :

1- مقدمة عن مجال التخاطب

2- مراحل عملية الكلام

3- النمو اللغوي عند الطفل

4- الاضطرابات اللغوية لدى الأطفال ذوى القدرات الخاصة

5- أسباب اضطرابات النطق والكلام

6- اضطرابات ( اللغة - الصوت- الكلام )

7- أساليب تشخيص وتقييم الحالات

8- الخطط العلاجية لعلاج إضطرابات النطق والكلام

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وتكون مدة الدورة التدريبية ١٨ يوم ويمكن الحجز والاستعلام عن الدورة التدريبية من خلال صفحة مركز الارشاد النفسى ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بكلية التربية جامعة حلوان



