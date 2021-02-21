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حوادث

استجابة فورية لالتماس أحد المواطنين.. مأمورية لتجديد بطاقة الرقم القومى لمريض بمحل إقامته

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:05 م
الأحوال المدنية
الأحوال المدنية
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مصطفى الرماح
 قام قطاع الأحوال المدنية بالاستجابة لالتماس أحد المواطنين (مصاب بشلل نصفى) لمساعدته فى تجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة به .

على الفور تم إيفاد مأمورية خارجية تابعة للقطاع لمحل إقامة المواطن المذكور بمنطقة حلوان بالقاهرة، وتم إنهاء الإجراءات اللازمة لتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة به وتسليمها له بالمجان.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة الحالات المرضية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابى مع كل الالتماسات ذات الطابع الإنسانى.
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