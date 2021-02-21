طلب إحاطة لوزير التعليم لإلغاء نسب الزيادة في المصروفات الدراسية

قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إنها بصدد التقدم بطلب إحاطة للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بشأن عدم تنفيذ بعض المدارس الخاصة لقرار الوزارة فيما يتعلق بإلغاء نسب الزيادة في المصروفات الدراسية عن العام الدراسي 2020/2021.









وأضافت "رشاد"، فى بيان صحفى لها، أن وزارة التربية والتعليم قامت مشكورة بإلغاء تلك الزيادة تنفيذا لتكليفات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحد من الآثار الاقتصادية الصعبة التي طالت المواطنين، جراء انتشار جائحة وباء فيروس كورونا المستجد، إلا أن هناك العديد من المدارس التي ضربت بقرار الوزارة "عرض الحائط" على حد وصفها، مؤكدة أن طلب الإحاطة يحتوي على مرفقات تثبت وترصد أمثلة لعدم تنفيذ ذلك القرار.









واختتمت عضو البرلمان المصري بيانها الصحفي، مؤكدة ثقتها الكبيرة في وزارة التربية والتعليم والقائمين عليها في معالجة تلك الإشكالية التي تؤثر بشكل سلبي وبصورة مباشرة على الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.