بتكلفة مليونى جنيه.. أول مشروع لتنقية المياه بتكنولوجيا الترشيح الطبيعي في أسيوط

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـأسيوط والوادى الجديد، فريق المكتب الاستشارى كيمونيكس مصر من قبل مكتب المستوطنات البشرية UN-HABTTAT فى اطار التعاون المشترك بين الشركة القابضة للمياه ومكتب الامم المتحدة بالقاهرة ضمن برنامج دعم الابتكار بقطاع المياه والصرف الصحى بمصر والممول من هيئة الأمم المتحدة؛ لتقييم مشروع الترشيح الطبيعى لضفاف الانهار RBF بأسيوط والذى متوقع دخوله الخدمة نهاية الشهر الجارى.





وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه أسيوط، أنه تم انشاء وتنفيذ 3 وحدات ترشيح طبيعى RBF بمحطة مياه أبوتيج النقالى بطاقة 7500 م3/يوم بتكلفة اجمالية تصل إلى مليونى جنيه، والتى تعد أول تجربة عملية للترشيح الطبيعى على مستوى المحافظة.





وأشار إلى أن تكنولوجيا الترشيح الطبيعى هى الأقل تكلفة من حيث التنفيذ مع جودة المياه المنتجة، إذ تعد أحد التكنولوجيات المستخدمة فى دول العالم المتقدمة، وهى تكنولوجيا خضراء لا يتم استخدام اى كيماويات أثناء عملية التنقية.