ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

بتكلفة مليونى جنيه.. أول مشروع لتنقية المياه بتكنولوجيا الترشيح الطبيعي في أسيوط

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:13 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـأسيوط والوادى الجديد، فريق المكتب الاستشارى كيمونيكس مصر من قبل مكتب المستوطنات البشرية UN-HABTTAT فى اطار التعاون المشترك بين الشركة القابضة للمياه ومكتب الامم المتحدة بالقاهرة ضمن برنامج دعم الابتكار بقطاع المياه والصرف الصحى بمصر والممول من هيئة الأمم المتحدة؛ لتقييم مشروع الترشيح الطبيعى لضفاف الانهار RBF بأسيوط والذى متوقع دخوله الخدمة نهاية الشهر الجارى.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه أسيوط، أنه تم انشاء وتنفيذ 3 وحدات ترشيح طبيعى RBF بمحطة مياه أبوتيج النقالى بطاقة 7500 م3/يوم بتكلفة اجمالية تصل إلى مليونى جنيه، والتى تعد أول تجربة عملية للترشيح الطبيعى على مستوى المحافظة.

وأشار إلى أن تكنولوجيا الترشيح الطبيعى هى الأقل تكلفة من حيث التنفيذ مع جودة المياه المنتجة، إذ تعد أحد التكنولوجيات المستخدمة فى دول العالم المتقدمة، وهى تكنولوجيا خضراء لا يتم استخدام اى كيماويات أثناء عملية التنقية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مياه أسيوط: ربط المحطات على نظام متطور للمراقبة والتحكم في التشغيل

بالإنفوجراف.. شركة "مياه أسيوط" تستعرض إنجازاتها خلال عام 2020

14 مليون جنيه لإحلال وتجديد 16 مروق بمحطات مياه أسيوط

ترشيحاتنا

الصحة: فتح التسجيل أمام المواطنين لتلقي لقاح كورونا الأسبوع المقبل

رانيا يوسف بعد البراءة من "الفعل الفاضح وازدراء الأديان": القضاء المصري راعي الحقوق والحريات

بعد أنباء توقيعه للدحيل القطري.. تحرك زملكاوي جديد بشأن فرجاني ساسي

تفاصيل اعتداء مدرب الأهلي على أحد أقارب مدرب منتخب مصر وتحقيق عاجل فى الواقعة

لم يصلوا بعد.. سفيرة مصر بالسنغال تكشف أزمة عنيفة بشأن بعثة الزمالك

الكاف يوافق على حضور الجماهير مباراة سيمبا والأهلي رسميا

Advertisements

الكاف يوافق على حضور الجماهير مباراة سيمبا والأهلي رسميا

مفاجأة في قضية الطبيب المتحرش .. مهاجم منتخب مصر تعرض للتحرش الجنسي وضرب الطبيب علقة موت .. خاص

الجائحة أوشكت على الانتهاء.. رئيس لجنة مكافحة كورونا يطمئن المواطنين

أيامه معدودة.. شوبير يلمح إلى رحيل لاعب جديد عن بيراميدز

انتهاء علاقة تامر أمين بـ الإعلام.. وشرط وحيد للعودة .. التفاصيل الكاملة

سؤال وجواب.. ما هي خطوات تسجيل شقتك في الشهر العقاري وعقوبات المتخلفين؟

بعد إسقاط ليفربول.. أنشيلوتي يكشف سر إيقاف خطورة محمد صلاح

البكاء إلى هتاف.. كيف غير الرئيس السيسي حياة 8 أسر سكندرية في أسبوعين

خصصه لغير القادرين ببلدته .. حكم قضائي بتعويض أحمد موسى بـ 300 ألف جنيه من تامر حبيب

أنا حمار ومبفهمش .. مخرج «حلوة الدنيا سكر» يعتذر عن عدم استكمال المسلسل

وزيرة الصحة: دفعات من لقاح فيروس كورونا تصل مصر خلال ساعات

تحرك عاجل من وزير الرياضة.. القصة الكاملة لأزمة بعثة الزمالك فى السنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. شاهد إطلالة زوجة محمد زيدان في حفل عيد ميلادها

الخلاف بين الأمير هاري وشقيقه ويليام يشتعل مجددًا والسبب "إهانة للملكة"

تعرف على العوامل المساعدة لنجاح عملية الحقن المجهري