محافظ مطروح: الانتهاء من تطوير 5 قرى ضمن مبادرة حياة كريمة

كشف اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن بعض المشروعات المقامة في المحافظة ومنها تطوير وإنشاء وحدات صحية جديدة وعمل خزانات لكل وحدة كل خزان سعة 25 لترا.





وتابع محافظ مطروح، خلال برنامج "صباح مصري"، المذاع على قناة "صباحك مصري"، أنه أيضا تم عمل مشروعات تطوير لمراكز الشباب والرياضة ورفع كفاءتهم سواء بتبطين الملاعب بالنجيلة وتحديدهم بأسوار، إلى جانب المشروعات الخاصة بالتعليم وإنشاء مدرسة تعليم أساسي جديدة وتطوير مدارس اخرى وتزويد عدد الفصول في المدارس.





وأوضح أنه تم الانتهاء من تطوير 5 قرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بشكل كامل، مشيرا إلى أن المحافظة أيضا اهتمت بتطوير بعض مشروعات مياه الشرب فيهم وذلك من خلال تزويد مياه الشرب بعمل 24 خزانا لتجميع مياه الأمطار وسعة الخزان 100 متر مكعب.





وأشار إلى أن على جانب الكهرباء وتطويرها تم تزويد 367 عمود إنارة في الـ 5 قرى، بالإضافة إلي الطرق فتم عمل 6 كيلو من الطرق في العوامة و2 كيلو في منطقة أخرى وغيرها بهدف رفع مستوى معيشة الفرد بالمحافظة.