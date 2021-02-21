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فن

والله العظيم مش صوتي.. نسرين أمين توضح حقيقة مشاركتها في اللعبة

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:18 م
صدى البلد
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محمد نحلة
اعتقد عدد من الجمهور أن الفنانة نسرين أمين هى من تحرك هشام ماجد وشيكو في مسلسل اللعبة الجزء الثاني الذي يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

وردت نسرين على أحد التعليقات التي تؤكد أنها وراء شخصية السيدة التي تحرك اللعبة، وقالت "والله العظيم مش انا ومش صوتي".

المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني، يشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.

وتتجه شركة إنتاج الجزء الثاني من مسلسل اللعبة لعرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل، حيث قررت أن يبدأ تصويره قبل نهاية العام الجاري.

الجزء الأول من "اللعبة" كان قدر عرض على إحدى المنصات قبل طرحه موسم رمضان الماضي، وحقق نجاحا جماهيريا وقت عرضه.
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