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أخبار العالم

بعد تعويم الجنيه .. الحكومة السودانية تتخذ إجراءات للتخفيف من عواقب القرار

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:09 م
الحكومة السودانية
الحكومة السودانية تعلن مجموعة من الإجراءات للتخفيف من عواقب
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قسم الخارجي
كشفت الحكومة السودانية، اليوم الأحد، عن مجموعة من التدابير اتخذتها من أجل تحقيق انسياب السلع الاستراتيجية والتخفيف من وطأة القرار المتخذ بتوحيد سعر الصرف في البلاد، مؤكدة أنها كانت خطوة ضرورية من أجل إيجاد حلول لاختلال في اقتصاد السودان.

وفقا لـ "العربية"، قال وزير المالية إبراهيم جبريل، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد: "اتخذنا تدابير للحد من الطلب على العملة الأجنبية بعد تعويم الجنيه"، مشيرا إلى أن  تعويم الجنيه خطوة أولى للسيطرة على سعر الصرف.

وأضاف جبريل: "اتخذنا قرار بتوحيد سعر الصرف لإيجاد حلول لاختلال الموجود في الاقتصاد السوداني، مضيفا "عملنا كافة ترتيبات للتحكم في أسعار الصرف لأن توحيد السعر يؤدي لارتفاع في الأسعار".

وأشار إلى أنه "لا نستطيع تحديد فترة زمنية لجني ثمار الإجراءات الاقتصادية الأخيرة".

وأبلغ الوزير السوداني الصحفيين أن الحكومة تتوقع أن يحقق خفض العملة استقرار سعر الصرف وأن يجذب تحويلات العاملين في الخارج والاستثمارات، فضلا عن كونه خطوة صوب الإعفاء من الدين.
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