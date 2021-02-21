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أخبار البلد

السياح أشادوا بمصر.. وزير السياحة يتابع مشاكل أصحاب المنشآت الفندقية في مرسى علم

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:25 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
توجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لمدينة مرسى علم، اليوم، وبدأ جولته بتفقد عدد من المنشآت الفندقية، كما تفقد أحد محطات تحلية المياه الموجودة بالمدينة.

تأتي هذه الجولة استكمالا للجولات التفقدية التي يقوم بها الوزير بالمحافظات السياحية الساحلية لمتابعة مدي التزام المنشآت الفندقية والسياحية بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المعتمدة، والتعرف على مشاكل القطاع السياحي بها والمقترحات لدفع الحركة السياحية بها.

وخلال الجولة استمع الدكتور خالد العناني لمشاكل وآراء أصحاب هذه المنشآت الفندقية ومقترحاتهم لتنشيط الحركة السياحية بالمدينة.

وأثناء جولته التقى وزير السياحة والآثار بعدد من السائحين من التشيك وسويسرا وبولندا، والذين أكدوا أن مصر دولة آمنة، مشيدين بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي لمسوها على أرض الواقع والتي يتم تطبيقها في مطار مرسى علم  الدولي والفنادق التي يقيمون بها.

وأعرب أحد السائحين السويسريين عن استمتاعه بزيارة مدينة مرسى علم وبما تتمتع به من جو دافئ وشواطئ مشمسية ومناظر طبيعية خلابة ومياه صافية مما جعله يمد فترة إجازته أسبوعا إضافيا بعدما كانت أسبوعين فقط.

واشارت إحدى السائحات من التشيك الى أن استمتاعها بالهدوء الذي تتميز به المدينة وبجوها الدافئ جعلها تقرر مد فترة إقامتها بالمدينة لمدة شهرين والقيام بمهام عملها من مدينة مرسى علم عبر شبكة الإنترنت حيث إنها تعمل في براغ من المنزل، في ظل سياسة الإغلاق المتبعة في بلدها.

وأكد أحد السائحين البولنديين إلى أن مصر تعد من أفضل الدول التي قام بزيارتها لقضاء إجازته بها، معربا عن رغبته في قضاء باقي حياته بمرسى علم.
السياح أشادوا بمصر.. وزير السياحة يتابع مشاكل أصحاب المنشآت الفندقية في مرسى علم
السياح أشادوا بمصر.. وزير السياحة يتابع مشاكل أصحاب المنشآت الفندقية في مرسى علم
السياح أشادوا بمصر.. وزير السياحة يتابع مشاكل أصحاب المنشآت الفندقية في مرسى علم
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