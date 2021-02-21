شيماء سيف تنشر فيديو من كواليس مسلسل في بيتنا ريبورت

وأعربت الفنانة شيماء سيف، عن فرحتها بالنجاح الذي حققه مسلسل في بيتنا روبوت، والذي جسدت فيه شخصية إنسان آلي يدعي زومبا، مؤكده أنها تم الاستعانة بصوت غير صوتها في العمل.



