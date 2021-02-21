شيماء سيف تنشر فيديو من كواليس مسلسل في بيتنا ريبورت

نشرت الفنانة شيماء سيف، مقطع فيديو لها من كواليس تصوير مسلسل في بيتنا ريبورت، عبر حسابها الشخصي إنستجرام.
وعلقت شيماء سيف على الصور قائلة: "زومبا اديتكو زومبا".
وتعتمد على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة الجريئة التى تظهر بها.
وأعربت الفنانة شيماء سيف، عن فرحتها بالنجاح الذي حققه مسلسل في بيتنا روبوت، والذي جسدت فيه شخصية إنسان آلي يدعي زومبا، مؤكده أنها تم الاستعانة بصوت غير صوتها في العمل.
وأضافت في لقائها مع الإعلامية مني الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر شاشة "cbc"، مساء أمس الجمعة، أن المقيمين على العمل وجدوا أنه من الأفضل أن يتم الاستعانه بصوت مختلف عن صوتي، مستدركة أنه: "تم حذف صوتي من السلسل تمامًا و كان معهم حق، فأنا صوتي مضحك ولن يقتنع أحد أن هذا صوت روبوت".