أسامة نبيه: أنصح مروان محسن بالرحيل عن الأهلي وتجربة حظه خارجه.. فيديو

وأضاف نبيه خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد: مروان محسن يواجه سوء حظ لأسباب لا يعلمها أحد غيره وأرى أنه آن وقت الخروج وصل لسن ال32 وعليه خوض تجربة جديدة.



وأكمل: مروان محسن في الأهلي الناس مركزة معاه ودائما ما توجه له الانتقادات.

وعن بواليا مهاجم الأهلي الجديد: بواليا لاعب جيد يظهر أداؤه على فترات وممكن يكون مهاجما مميزا خلال الفترة الماضية لكن مازال يحتاج وقتا حتى نحكم عليه وليس الوقت الحالي.