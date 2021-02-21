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محافظات

هارت تو هارت.. طبيبة تفجر مفاجأة عن الأطفال مرضى القلب

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:27 م
مستشفى بني سويف
مستشفى بني سويف
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محمد عبدالحليم
أجرت الدكتورة أمل السيسي أستاذ طب وقلب الاطفال بجامعة القاهرة عدة عمليات مجانا لقلب الأطفال ببني سويف.

يأتي ذلك بالمشاركة والتنسيق مع نادي روتاري بني سويف برئاسة الدكتورة هبه عبدالعظيم رئيس نادي الروتاري  بالمحافظة في مبادرة تكاد تكون الأولي من نوعها في مصر وهي مشروع "هارت تو هارت" Heart2Heart"، بالمشاركة في عمل عمليات مجانية  لقلب الأطفال كما قاموا بتوزيع الورود علي الأطفال وذويهم قبل إجراء العمليات سعيا منهم  لرسم الابتسامة على وجوه الأطفال .

من ناحيتها قالت الدكتورة أمل السيسي، إن "هارت تو هارت" معني بعلاج الأطفال غير القادرين على تكاليف علاج أمراض القلب الخلقية ومنها "ثقب او ضيق في الصمام او الشرايين" يتم الإصلاح عن طريق القسطرة التداخلية مثل إغلاق الثقب او توسيع الضيق بالقسطرة البالونية  بدون رعاية مركزة بدون جرح أو ألم وخروج الطفل في نفس اليوم من المستشفي. 

وأجرى فريق طبي، بقيادة الدكتورة أمل السيسي أستاذ طب وقلب الأطفال، أول عمليتي لإصلاح عيوب خلقية بالقلب لطفلين، مجانا بإحدي المستشفيات الخاصة بمدينة بني سويف ، باستخدام قسطرة القلب التداخلية والبالون بدون تدخل جراحي.

وقامت الدكتورة أمل السيسي أيضا بتوزيع الورد علي الأطفال وطمأنتهم قبل إجراء العمليات لهم.

وأضافت الدكتورة أمل السيسي إن المشروع اشترك فيه بالمرحلة الأولي ١٠ أندية روتارية محلية و٥ أندية روتارية عالمية وفي المرحلة الثانية ٢٠ نادي روتاري محلي و٧ أندية عالمية من النمسا وكندا وبريطانيا وألمانيا وأمريكا وأهل الخير وتم جمع مليون جنيه مصري في اول مرحلة ومليون ونصف في ثاني مرحلة لعلاج  ٥٥ حالة طفل يعاني من عيب خلقي عن طريق القسطرة التداخلية دون جراحة قلب مفتوح في محافظات القاهرة وبني سويف وسوهاج.
 
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كما جري تنظيم ورشة عمل ومحاضرات للأطباء والتمريض، وكانت أول ورشة عمل في محافظة سوهاج  وضمت ١٥٠ طبيبا وتمريضا وفنيين قسطرة تم تدريبهم بواسطة طاقم من مستشفي ابو الريش الياباني وذلك لمساعدة المشروع القومي للقضاء علي قوائم الانتظار. 

ونوهت  الدكتورة أمل السيسي إلى أنه تمت المرحلة الأولي وجاري العمل في المرحلة الثانية وسيتم عمل ورشة عمل مماثلة في بني سويف والقاهرة.

وفي تصريح" لصدي البلد " قالت الدكتورة أمل السيسي ان الاندية الروتارية تقوم بعمل خيري مثلها مثل المؤسسات المجتمعية الكبري لكنها لا تاخذ حقها من الدعاية والمعرفة الكاملة من المصريين عموما، متمنية من الاهالي  دعم الأندية الروتارية في كل محافظات مصر مداديا ومعنويا  خاصة انه ليس للأندية كيان مادي ملموس ولا موظفين ولا متخصصين يقومون علي جمع التبرعات التي تذهب مباشرة للمحتاجين.

كانت الحالة الاولي ببني سويف  للطفلة شيماء .ز.م  9 سنوات في الصف الرابع الابتدائي بمدرسة براوة  مركز اهناسيا  وكان بها ثقبين في القلب بين الاذنيين وكان لابد من غلق هذه الثقوب . 

وكانت الحالة الثانية للطفل "مدثر" بالصف الاول الابتدائي بالواسطي شمال بني سويف إن مدثر عنده  4 عيوب في القلب وبعدها حدث له  ضيق في القلب بنسبة 80 % وتم توسيع الضيق  بالبالون بدون اي تدخل جراحي . 

وأشارت الدكتورة أمل السيسي إلى أنه علي أولياء الامور مراجعة الطبيب، مؤكدة أن اطفال مرضي القلب أزكياء جدا ومنهم ماهو طبيب ومهندس وغيرها من المهن واختتمت بانهم اعضاء عاملين في المجتمع وليسوا عالة علي المجتمع.
هارت تو هارت.. طبيبة تفجر مفاجأة عن الأطفال مرضى القلب
هارت تو هارت.. طبيبة تفجر مفاجأة عن الأطفال مرضى القلب
هارت تو هارت.. طبيبة تفجر مفاجأة عن الأطفال مرضى القلب
هارت تو هارت.. طبيبة تفجر مفاجأة عن الأطفال مرضى القلب
هارت تو هارت.. طبيبة تفجر مفاجأة عن الأطفال مرضى القلب
هارت تو هارت.. طبيبة تفجر مفاجأة عن الأطفال مرضى القلب
هارت تو هارت.. طبيبة تفجر مفاجأة عن الأطفال مرضى القلب
هارت تو هارت.. طبيبة تفجر مفاجأة عن الأطفال مرضى القلب
هارت تو هارت.. طبيبة تفجر مفاجأة عن الأطفال مرضى القلب
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