أحكام بالمؤبد على 3 حاولوا اغتصاب فتاة في دولة عربية

حكمت محكمة جنايات في الإمارات، بقرارات مشددة على 3 متهمين لقيامهم بجريمة اغتصاب لفتيات، وفق ماذكرت صحيفة البيان الإماراتية.





وفي العاصمة أبوظبي، جاء حكم المحكمة بالسجن المؤبد، كما تضمن الحكم معاقبة المتهم الأول عن جريمة تعاطي مؤثرات عقلية بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمه 50 ألف درهم، وبالحبس لمدة سنة عن جريمتي صدم دورية الشرطة وإتلاف سيارة دورية.





كما تم الحكم عليه بالحبس لمدة 6 أشهر عن جريمة قيادة سيارة على الطريق العام وهو واقع تحت تأثير تعاطي مؤثرات عقلية، وتغريمه 30 ألف درهم وإيقاف رخصة قيادته حتى انتهاء سريانها.





وتم معاقبة المتهم الثاني عن جريمة تعاطي المؤثر العقلي بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف درهم.





كما أدانت المتهم الثالث عن جريمة تعاطي المؤثر العقلي ومعاقبته بالحبس لمدة سنتين وتغريمه 50 ألف درهم.

ووقع الاعتداء في منطقة صحراوية، أثناء تواجد المجني عليهما، حيث فوجئوا بقدوم سيارة بها 3 أشخاص كانوا في حالة غير طبيعية.





وكان شاب وشابة يجلسان في نزهة صحراوية لتقدم عليهما سيارة الشبان الثلاثة، حيث نزلوا من سيارتهم فهددوا المجني عليه الأول باستخدام سلاح أبيض وأبعدوه عن المكان، فيما حاول المتهم الثالث اغتصاب المجني عليها، لكنها قاومته ومنعته، فيما استطاع صديقها الهرب والاتصال بالنجدة وطلب السلطات، التي استطاعت الوصول في وقت قياسي لمكان الجريمة، وقبضها على الجناة بعد محاولة هروبهم.



