برلماني يطالب وزارة الصحة بحل أزمة عجز التخصصات الطبية بجنوب سيناء

أجرى نواب جنوب سيناء جيفارا الجافي، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن وسيد عوض عضو مجلس النواب عن حزب الوفد وعلي عطوة عضو مجلس الشيوخ وحميد سليمان أبو بريك، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، جولة ميدانية في مدن خليج السويس شملت مدن " راس سدر - أبوزنيمة - أبورديس - طور سيناء " للوقوف على المشاكل التي تواجه المواطنين وإيجاد حلول لها.









وبحسب بيان، الأحد، بدأت الجولة بزيارة إلى مستشفى رأس سدر العام، قام بها النائب سيد عوض وعلي عطوة برفقة المحاسب علي حمادة رئيس مدينة راس سدر، والدكتور محمد الحنفي نائب رئيس مستشفى راس سدر؛ استمع خلالها المشاكل والمعوقات في قطاع الصحة.









كما قام سيد عوض ، عضو مجلس النواب بجولة بمدينتي أبوزنيمة وابورديس، شملت المستشفيات والوحدات الصحية.









وأكد عوض أن القطاع الصحي بجنوب سيناء يعاني إهمالا كبيرا في ظل غياب الرقابة والمتابعة وعجز الاطقم الصحية. مشيرا إلي أنه خلال زيارته لاحظ عدم وجود أطباء ووجود بعض الأطباء في الاستراحات الخاصة بهم، مشيرا إلي أن صحة المواطن في المقام الأول وتابع عوض أن مشاكل الصحة بجنوب سيناء بسبب عجز الأطباء في كثير من التخصصات وطالب عوض بتدخل وزارة الصحة لحل أزمة عجز التخصصات الطبية المختلفة.









وفي نهاية الجولة عقد نواب جنوب سيناء اجتماع مع مواطني طور سيناء بقاعة مبني التأهيل الاجتماعي بحضور ياسر عرفات امين تنظيم حزب مستقبل وطن ومحمد موسي أبو بريك امين حزب مستقبل وطن بطور سيناء.









وقال النائب سيد عوض، عضو مجلس النواب، إنه مهتم بجميع الملفات الخاصة بأبناء جنوب سيناء، وخاصة في الصحة والتعليم والإسكان، مشيرًا إلى أنه قدم العديد من الطلبات لإلغاء رسوم الطريق "الكارتة" لأبناء جنوب سيناء، مشيرا إلى أنه خلال أيام قليلة سوف تقوم لجنة النقل والمواصلات بزيارة لمعاينة ميناء نويبع البحري، وكذلك دراسة وضع ميناء الطور على الخريطة.









اقرأ أيضًا:



