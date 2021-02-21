ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

برلماني يطالب وزارة الصحة بحل أزمة عجز التخصصات الطبية بجنوب سيناء

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:14 م
جولة نواب جنوب سيناء
جولة نواب جنوب سيناء
Advertisements
ايمن محمد
أجرى نواب جنوب سيناء جيفارا الجافي، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن وسيد عوض عضو مجلس النواب عن حزب الوفد  وعلي عطوة عضو مجلس الشيوخ وحميد سليمان أبو بريك، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، جولة ميدانية في مدن خليج السويس شملت  مدن " راس سدر - أبوزنيمة - أبورديس - طور سيناء " للوقوف على المشاكل التي تواجه المواطنين وإيجاد حلول لها. 


وبحسب بيان، الأحد، بدأت الجولة بزيارة إلى مستشفى رأس سدر العام، قام بها النائب سيد عوض وعلي عطوة  برفقة المحاسب علي حمادة رئيس مدينة راس سدر، والدكتور محمد الحنفي  نائب  رئيس مستشفى راس سدر؛ استمع خلالها المشاكل والمعوقات في قطاع الصحة.


كما قام سيد عوض، عضو مجلس النواب  بجولة بمدينتي أبوزنيمة وابورديس، شملت المستشفيات والوحدات الصحية.


وأكد عوض أن القطاع الصحي بجنوب سيناء يعاني إهمالا كبيرا  في ظل غياب الرقابة والمتابعة  وعجز الاطقم الصحية.  مشيرا إلي أنه خلال زيارته  لاحظ عدم وجود أطباء  ووجود بعض الأطباء في  الاستراحات الخاصة بهم،  مشيرا إلي أن صحة المواطن في  المقام الأول  وتابع عوض أن مشاكل  الصحة بجنوب سيناء بسبب عجز الأطباء في كثير من التخصصات  وطالب عوض بتدخل وزارة الصحة  لحل أزمة عجز التخصصات الطبية المختلفة.


وفي نهاية الجولة عقد  نواب جنوب سيناء اجتماع  مع مواطني طور سيناء  بقاعة مبني التأهيل الاجتماعي بحضور  ياسر عرفات امين تنظيم حزب مستقبل وطن  ومحمد موسي أبو بريك امين حزب مستقبل وطن بطور سيناء.


وقال النائب سيد عوض، عضو مجلس النواب، إنه مهتم بجميع الملفات الخاصة بأبناء جنوب سيناء، وخاصة في الصحة والتعليم والإسكان، مشيرًا إلى أنه قدم العديد من الطلبات لإلغاء رسوم الطريق "الكارتة" لأبناء جنوب سيناء، مشيرا إلى أنه خلال أيام قليلة سوف تقوم لجنة النقل والمواصلات بزيارة لمعاينة ميناء نويبع البحري، وكذلك دراسة وضع ميناء الطور على الخريطة.


اقرأ أيضًا: 

برلماني يطالب وزارة الصحة بحل أزمة عجز التخصصات الطبية بجنوب سيناء
برلماني يطالب وزارة الصحة بحل أزمة عجز التخصصات الطبية بجنوب سيناء
برلماني يطالب وزارة الصحة بحل أزمة عجز التخصصات الطبية بجنوب سيناء
برلماني يطالب وزارة الصحة بحل أزمة عجز التخصصات الطبية بجنوب سيناء
برلماني يطالب وزارة الصحة بحل أزمة عجز التخصصات الطبية بجنوب سيناء
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إجراء أول قرعة تاريخية لفرق دوري منطقة جنوب سيناء للميني فوتبول

برلماني: محافظ جنوب سيناء وافق على تجهيز مدرسة التمريض لعزل مصابي كورونا

حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.. التزام مواطني جنوب سيناء بارتداء الكمامات داخل المصالح الحكومية والمواصلات

إنهاء معاناة مرضى الفشل الكلوي بطور سيناء.. والمرضى يشيدون بجهود الصحة

مركز شباب رأس سدر يصعد للدوري الممتاز في الميني فوتبول

ترشيحاتنا

ما حكم تقسيم الزكاة فى صورة مبالغ شهرية على المحتاجين .. الإفتاء توضح

بعد إسقاط ليفربول.. أنشيلوتي يكشف سر إيقاف خطورة محمد صلاح

وقع في الفخ .. شاهد امرأة تكشف خيانة زوجها من خلال صورتين

موسيماني يجتمع بـ محمود كهربا على هامش مران النادي الأهلي

بسبب المجال الجوي.. الزمالك ينهي أزمة السفر إلى السنغال

اتحاد الكرة يستكمل اجتماعاته لحسم الملفات البارزة.. اليوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. شاهد إطلالة زوجة محمد زيدان في حفل عيد ميلادها

الخلاف بين الأمير هاري وشقيقه ويليام يشتعل مجددًا والسبب "إهانة للملكة"

تعرف على العوامل المساعدة لنجاح عملية الحقن المجهري