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استشاري تنمية بشرية يوضح وجه الشبه بين الحب والمدرسة.. تفاصيل

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:00 م
الدكتور رأفت يوسف
الدكتور رأفت يوسف أستاذ علم الإدارة واستشاري التنمية البشرية
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور رأفت يوسف، استاذ علم الادارة واستشاري التنمية البشرية، إن هناك علاقة واوجه تشابه بين الحب والمدرسة، فالمدرسة مؤسسة رسمية، والحب يدخل في مؤسسة رسمية أيضا متمثلة في الزواج، لانه اذا كان الحب خارج المدرسة الشرعية يكون نزوة او شهوة.

وتابع رأفت يوسف، خلال برنامج "صباح مصري"، المذاع على قناة "صباحك مصري"، أن المدرسة منظومة تربوية بها قيم، ونفس النقاط والقيم تكون في الحب، فيجب ان يكون الحب مصحوباً بمجموعة من القيم والمبادئ، مثل التواضع والتسامح والتواصل وغيرها.

واوضح ان هناك نقاط تشابه اخرى ومنها ان المدرسة بها نظام، وهذا مثل الحب، قائلا: "مفيش حاجة اسمها هاخد اجازة من مراتي او هاخد اجازة ومحبهاش.. الانتظام في الحب او الزواج يؤدي الي نتائج ايجابية.

واضاف ان المدرسة كمؤسسة لها زي رسمي، وكذلك الحب فالزي الرسمي له هو الوفاء، قائلا: "انا لو شلت الزي الرسمي ده يبقى الحب اختفى تماما، زي ما احنا منقدرش نروح المدرسة من غير الزي"، لافتا إلى ان هناك نقاطا أخرى كثيرة يجب علينا ان نعرفها حتى نستطيع النجاح في علاقتنا.

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