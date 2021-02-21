ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تعرف على العوامل المساعدة لنجاح عملية الحقن المجهري

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:58 م
الحقن المجهري
الحقن المجهري
Advertisements
حياة عبد العزيز
أكد الدكتور أحمد عاصم الملا، إستشارى جراحات الحقن المجهرى والمناظير النسائية، أن الراحة بعد إتمام نقل الأجنة إلى الرحم من العوامل المساعدة على نجاح عملية الحقن المجهرى، مشيرا إلى أهمية عدم ممارسة رياضات عنيفة وحمل أشياء ثقيلة، إلا أن هذا لا يعني أن النوم التام في السرير دون حركة سيؤدي لنجاح عملية الحقن، لكن من المهم الراحة الجسدية للمرأة بشكل عام وعدم الإجهاد وممارسة أعمال شاقة.

وقال الدكتور أحمد عاصم الملا، إن نسبة نجاح الحقن المجهري من المرة الأولى تختلف وفقا لعدة عوامل بينها عمر السيدة، فالسيدات من عمر 30-33 عامًا تصل نسبة النجاح لأكثر من 58%، أما السيدات من 40 حتى 43 عاما تصل نسب نجاح العملية نحو 12%، وعلى الزوجة التوقف عن العادات التي قد تؤثر على نسب نجاح العملية مثل التدخين والمشروبات الكحولية والتوتر والقلق.

وأضاف الدكتور أحمد عاصم الملا أن عمليات الحقن المجهري لا تعتبر من العمليات المؤلمة، حيث تتم على ثلاثة مراحل الأولى هي التنشيط حيث ستأخذ الزوجة إبرة للتنشيط، والمرحلة الثانية هي سحب البويضات في عملية تجرى تحت تخدير جزئي أو كلي، ولا تشعر الزوجة بعدها بألم، والمرحلة الثالثة هي إعادة الأجنة للرحم، وهي في الغالب تجرى بدون تخدير لكنها غير مؤلمة.

اقرأ أيضًا|

وأوضح الدكتور أحمد عاصم الملا بعد إتمام نقل الأجنة لرحم الزوجة، تظل تحصل على عدة أدوية مثبتة وغيرها وبعدها بأسبوع أو اثنين تقريبا تجري اختبار حمل إذا ثبت الحمل فهذا يعني نجاح العملية.

وأشار الدكتور أحمد عاصم الملا، إلى أن المرأة قد تشعر ببعض الألم خلال هذه الفترة ومنها زيادة إحساس الثدي بالألم، وتورم وانتفاخ وإمساك، موضحا انه إذا تم الحمل فإن الزوجة يجب أن تواصل المتابعة مع طبيب مختص في أمراض النساء، أما إذا لم يحدث حمل سيوقف تناول البروجسترون ومن المُرجح أن تنزل الدورة الشهرية خلال أسبوع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خبيرة عقم توضح مفهوم عمليات الحقن المجهري وأسبابه

خبيرة عقم تكشف خطوات عملية الحقن المجهري

د. عمرو عبد العزيز يكتب: الزيادة السكانية وتطور الحقن المجهري

احتياطات لتفادي فشل عملية الحقن المجهري

ترشيحاتنا

تحرك عاجل من وزير الرياضة.. القصة الكاملة لأزمة بعثة الزمالك فى السنغال

أيامه معدودة.. شوبير يلمح إلى رحيل لاعب جديد عن بيراميدز

بخور وشموع ودموع.. صلاة جنازة على سائق تاكسي عثر عليه مقتولا 6 طعنات داخل سيارته بالإسماعيلية

أنا حمار ومبفهمش .. مخرج «حلوة الدنيا سكر» يعتذر عن عدم استكمال المسلسل

بعد تسجيل أول حالة في روسيا.. 8 علامات تدل على الإصابة بـ إنفلونزا الطيور

رانيا يوسف بعد البراءة من "الفعل الفاضح وازدراء الأديان": القضاء المصري راعي الحقوق والحريات

Advertisements

الكاف يوافق على حضور الجماهير مباراة سيمبا والأهلي رسميا

مفاجأة في قضية الطبيب المتحرش .. مهاجم منتخب مصر تعرض للتحرش الجنسي وضرب الطبيب علقة موت .. خاص

الجائحة أوشكت على الانتهاء.. رئيس لجنة مكافحة كورونا يطمئن المواطنين

أيامه معدودة.. شوبير يلمح إلى رحيل لاعب جديد عن بيراميدز

انتهاء علاقة تامر أمين بـ الإعلام.. وشرط وحيد للعودة .. التفاصيل الكاملة

سؤال وجواب.. ما هي خطوات تسجيل شقتك في الشهر العقاري وعقوبات المتخلفين؟

بعد إسقاط ليفربول.. أنشيلوتي يكشف سر إيقاف خطورة محمد صلاح

البكاء إلى هتاف.. كيف غير الرئيس السيسي حياة 8 أسر سكندرية في أسبوعين

خصصه لغير القادرين ببلدته .. حكم قضائي بتعويض أحمد موسى بـ 300 ألف جنيه من تامر حبيب

أنا حمار ومبفهمش .. مخرج «حلوة الدنيا سكر» يعتذر عن عدم استكمال المسلسل

وزيرة الصحة: دفعات من لقاح فيروس كورونا تصل مصر خلال ساعات

تحرك عاجل من وزير الرياضة.. القصة الكاملة لأزمة بعثة الزمالك فى السنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب.. أسما شريف منير تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

بالفستق والشيكولاتة ونباتي.. وصفات متنوعة لعمل السحلب فى المنزل

بفستان لافت.. شاهد إطلالة زوجة محمد زيدان في حفل عيد ميلادها