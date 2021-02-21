تعرف على العوامل المساعدة لنجاح عملية الحقن المجهري

أكد الدكتور أحمد عاصم الملا، إستشارى جراحات الحقن المجهرى والمناظير النسائية، أن الراحة بعد إتمام نقل الأجنة إلى الرحم من العوامل المساعدة على نجاح عملية الحقن المجهرى ، مشيرا إلى أهمية عدم ممارسة رياضات عنيفة وحمل أشياء ثقيلة، إلا أن هذا لا يعني أن النوم التام في السرير دون حركة سيؤدي لنجاح عملية الحقن، لكن من المهم الراحة الجسدية للمرأة بشكل عام وعدم الإجهاد وممارسة أعمال شاقة.





تختلف وفقا لعدة عوامل بينها عمر السيدة، فالسيدات من عمر 30-33 عامًا تصل نسبة النجاح لأكثر من 58%، أما السيدات من 40 حتى 43 عاما تصل نسب نجاح العملية نحو 12%، وعلى الزوجة التوقف عن العادات التي قد تؤثر على نسب نجاح العملية مثل التدخين والمشروبات الكحولية والتوتر والقلق. وقال الدكتور أحمد عاصم الملا، إن نسبة نجاح الحقن المجهري من المرة الأولى





لا تعتبر من العمليات المؤلمة، حيث تتم على ثلاثة مراحل الأولى هي التنشيط حيث ستأخذ الزوجة إبرة للتنشيط، والمرحلة الثانية هي سحب البويضات في عملية تجرى تحت تخدير جزئي أو كلي، ولا تشعر الزوجة بعدها بألم، والمرحلة الثالثة هي إعادة الأجنة للرحم، وهي في الغالب تجرى بدون تخدير لكنها غير مؤلمة. وأضاف الدكتور أحمد عاصم الملا أن عمليات الحقن المجهري





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وأوضح الدكتور أحمد عاصم الملا بعد إتمام نقل الأجنة لرحم الزوجة، تظل تحصل على عدة أدوية مثبتة وغيرها وبعدها بأسبوع أو اثنين تقريبا تجري اختبار حمل إذا ثبت الحمل فهذا يعني نجاح العملية.



