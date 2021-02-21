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حوادث

حبس أصحاب صفحة اللهو الخفى على فيس بوك 15 يوما

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:17 م
كلبش- ارشيفية
كلبش- ارشيفية
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احمد علي
أمرت نيابة مركز طنطا في الغربية اليوم، الأحد، توجيهاته بحبس موظف وزوجته ١٥ يوما على ذمة التحقيق لقيامهما بإنشاء صفحة تحت اسم "اللهو الخفى" تقوم بنشر أخبار كاذبة عن إحدى قرى مركز طنطا.




تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من عدة مواطنين بوجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تسمى "اللهو الخفى"، والتى تقوم بنشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة الرأى العام.


فأمر بسرعة تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم توفيق شهوان، رئيس مباحث مركز طنطا، حيث أكدت التحريات أن الصفحة قامت بإنشائها ربة منزل لديها قضية سرقة وزوجها موظف بسبب الخلاف بينهما وبين إحدى السيدات التى لديها قضية سرقة، فتم ضبطهما وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى أمرت بحبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.
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