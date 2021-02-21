حبس أصحاب صفحة اللهو الخفى على فيس بوك 15 يوما

أمرت نيابة مركز طنطا في الغربية اليوم، الأحد، توجيهاته بحبس موظف وزوجته ١٥ يوما على ذمة التحقيق لقيامهما بإنشاء صفحة تحت اسم "اللهو الخفى" تقوم بنشر أخبار كاذبة عن إحدى قرى مركز طنطا.

















تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من عدة مواطنين بوجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تسمى "اللهو الخفى"، والتى تقوم بنشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة الرأى العام.







